賓利貴婦「甜蜜婚紗照」外流！國企高官認了親密關係　進展一文看

記者鄭思楠／綜合報導

「國企書記夫人」、撂話「開50輛賓利堵勞斯萊斯」……，深圳寶能城市公館小區近期發生的一起停車位糾紛事件，引發輿論廣泛關注。該起糾紛事件的當事各方隨後也表示，網傳相關信息多處與事實不符，他們將積極配合有關部門和單位的調查處理，並承擔應有的責任。

據《深圳特區報》報導，6月4日，寶能城市公館小區張姓女住戶（編按：涉事貴婦）與龐姓住戶因地下二層B2-464車位使用發生糾紛，龐男認為自己停在公共車位上，但張女認為該車位是建商贈與自己的固定車位，雙方產生爭執，引發屋主圍觀。該起糾紛事件因張女聲稱，可以調來「50輛賓利車」等說法引發強烈輿論反彈。

針對網傳信息，香蜜湖街道辦和影片中涉事多方表示，一些影片中顯示的所謂「勞斯萊斯」品牌汽車並非當事車輛；龐男所開車輛品牌為Land Rover，張女所開車輛品牌為賓利。部分網傳影片中倒地的男子則是一名圍觀的韓姓住戶，曾在現場與張女發生口角。龐男為深圳一家私營企業負責人，並非網傳的「國企高管」。

▲貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」。（圖／翻攝自微博）

此前，據《第一財經》報導，上市公司深振業的董秘回應稱，根據公司初步調查，車位糾紛中的國企書記確實是深振業的高管張曉中，不過張曉中目前是離異單身狀態，賓利女車主是張曉中正在交往的對象，不是家屬。對此，微博網友「陸亞明」曬出疑似兩人婚紗和酒席照質疑深振業董秘公然撒謊，對此網友表示「沒領證只擺酒，那法律上應該也不是」、「離婚同居深圳很多，大多數是為了房票（編按：房屋權狀）」。

張曉中也在採訪時正面回應，自己與張女於2021年9月經人介紹發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。張女則表示，她本人的社交帳號名為「歐陽與齊」，她在與張曉中相識前已購買寶能城市公館公寓和涉事車輛，車位為購房時建商贈與，網傳的「婚宴照片」為兩人2021年10月舉辦的確定情侶關係儀式時所拍。

張女表示，「50台賓利車」為糾紛過程中情緒失控下的氣話，「覺得很羞愧」。當事人龐男也對此事表示歉意，並希望事情依法依規得到解決。

深圳市國資委7日發布情況通報表示，該部門高度重視並成立工作專班，經核實，網傳信息提及人員為深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記，兼任監事會主席張曉中。經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記。經工作專班核查，暫未發現深圳市振業（集團）股份有限公司與涉事張女（女）及其名下企業有經濟聯繫和業務往來。通報同時表示，如後續發現張曉中存在其他問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公布。

▲貴婦和張曉中婚紗照被曝光。（圖／翻攝自微博）

此外，深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區透露，該起糾紛事件所在的寶能城市公館於2012年12月通過規劃審批，建成後共有商品房、保障性住房和公寓共1701戶，規劃地下停車位共計2127個。該項目建商為寶能地產股份有限公司，物業服務企業為寶能集團下屬的深圳吉祥物業服務集團有限公司寶能公館分公司。此次糾紛的源頭在於寶能地產在出售公寓時附贈車位使用權，通過「買公寓贈車位」方式共贈出324個停車位，並在《車位使用權贈與合同》中明確了附贈停車位號碼，而贈出的停車位大部分集中在住宅垂直投影的地庫。住宅屋主對此意見較大，認為地下停車位屬於全體屋主共有。

據悉，寶能城市公館的住戶和建商、物業公司長期存在停車位使用權糾紛，並曾引發司法訴訟。針對事件中暴露的停車位使用權糾紛問題，目前，香蜜湖街道辦正在會同政法、規劃、住建、司法等部門，督促寶能地產、物業公司繼續優化方案，與屋主進行充分溝通協調，推進化解糾紛。