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力挺學甲警防疫　學甲警友辦事處發送關懷包與酒精噴霧槍

▲大台南警友會學甲警友辦事處，力挺學甲警防疫，送防疫關懷包與防疫酒精噴霧槍給員警防疫使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南警友會學甲警友辦事處，力挺學甲警防疫，送防疫關懷包與防疫酒精噴霧槍給員警防疫使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情嚴峻，防疫第一線的警察偶有傳出零星確診消息，台南市警學甲分局偕同大台南警察之友會學甲警友辦事處超前部署，成立「關懷小組」，透過關懷機制啟動，提供確診染疫或被匡列隔離員警關懷慰問，在隔離期間主動提供需求與協助，以減緩其心理不安情緒並提供最即時服務，關懷員警的健康。

▲大台南警友會學甲警友辦事處，力挺學甲警防疫，送防疫關懷包與防疫酒精噴霧槍給員警防疫使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警友辦事處主任黃世偉表示，第一線執勤員警時常需要面對不特定之群眾，染疫風險無所不在；因此特別準備防疫關懷包，給不幸確診受隔離的警察人員打氣，同時也提供一份暖心的關懷。另購置當下最夯的「防疫酒精噴霧槍」給各分駐、派出所、偵查隊及內勤各單位，員警執勤時配帶手槍維護社會治安、保護民眾安全；出勤、收勤時使用防疫酒精噴霧槍，清消身上無形病毒，保護自己、同仁與家人健康。

▲大台南警友會學甲警友辦事處，力挺學甲警防疫，送防疫關懷包與防疫酒精噴霧槍給員警防疫使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃世偉主任亦多次主動詢問分局員警若有需要防疫物資，學甲警友顧問團隊將鼎力贊助採購，承諾永遠當執勤員警最強而有力的後盾。

▲大台南警友會學甲警友辦事處，力挺學甲警防疫，送防疫關懷包與防疫酒精噴霧槍給員警防疫使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當前疫情嚴峻，市警局長方仰寧相當重視員警健康，責成各分局應關心員警健康及心理輔導。學甲警分局長蔡宗昌特別感謝警友辦事處對員警同仁的關心與支持並即時提供各項協助，包括快篩試劑、中藥調理包、感冒熱飲、枇杷膏、維他命C片等內容物「澎湃」的防疫關懷包，將優先配送給確診及居家隔離之員警，讓員警同仁能在隔離期間也能感受到暖暖的心意。

▲大台南警友會學甲警友辦事處，力挺學甲警防疫，送防疫關懷包與防疫酒精噴霧槍給員警防疫使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗昌分局長呼籲員警與市民朋友們持續落實防疫措施、完整接種三劑COVID-19疫苗，鼓勵大家加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，即能快速上手防疫資料、共同守護你我的健康。

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