快訊／北市擬設「染疫亡者專區」　允諾3天內盤整遺體暫存地點

記者袁茵／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。面對國民黨籍台北市議員王欣儀6日提出的24小時火化質疑，北市民政局長藍世聰說明，二殯規定不能寄存第五類傳染病的亡者，若要擇日火化則得找地方暫存遺體；而台北市副市長黃珊珊則允諾，會在3天內盤整哪些地點可暫存遺體。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

王欣儀6日於市政總質詢時表示，確診死亡24小時內火化爭議，看起來是中央地方不同調，衛福部長陳時中日前稱清只要在24小時內通報、儘速火化，後來又說新冠肺炎雖然是第五類法定傳染病，但不同於伊波拉病毒；現在台北市有775具遺體在24小時內火化，新北市長侯友宜也說第一線實際了解後，確實在24小時內火化，此事是否為中央未定細則，只會卸責將責任推給地方政府？

北市民政局長藍世聰說明，衛福部長陳時中是指《傳染病防治法》中第五類法定傳染病為依照中央公告期限儘速火化，沒有指定在24小時內火化，但衛福部2020年公告，傳染病分類第四類第五項，要在24小時內入殮並火化，且2022年修訂「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」，也是稱入殮封關後逕送火化場火化，若單純只看《傳染病防治法》規定，確實與現實運作有出入。

▲台北市民政局長藍世聰。（圖／記者李毓康攝）

王欣儀指出，所以根本就有細則，但中央卻將責任推給地方政府，造成地方政府自己誤會一場的現象。藍世聰補充道，中央稱《傳染病防治法》沒有規定24小時，這也是沒有錯，但若細講到措施與指引，事實上是要24小時內火化，且二殯《殯葬設施使用管理辦法》也規定，不能寄存第五類傳染病亡者，所以只要是確診往生者到二殯，就儘速火化掉。

王欣儀詢問，很多親屬住在中南部，根本無法趕來送往生者最後一程，這不人道也不人性，民政局是否願意修改管理辦法？藍世聰回應，第五類傳染病牽涉很廣，不單只有新冠肺炎，修改辦法茲事體大，應針對新冠肺炎確診亡者如何處理、要不要列為第五類傳染病等議題，而不是更改第五類傳染病管理辦法，且修法為全國性議題，中央、地方一起處理修法才較為周全。

藍世聰也提及，確診者只要死亡，就要馬上用雙層屍袋包覆起來，而且不能再打開，所以第一時間沒有見到最後一面，「坦白說以後也見不到最後一面。」但說要擇日火化這部分，可以技術上做處理，只是要找到一個地方暫存遺體，包括醫院或是二殯，但二殯卻又碰到無法寄存問題。

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者李毓康攝）

針對到底怎麼寄存遺體，台北市副市長黃珊珊回應，早上已有討論且在研議中，因為殯儀館沒有專區暫存，目前正在研議要不要設專區；中央規定要在醫院、接體車上入殮，入殮後逕送火化，但沒有提到暫存地點，就得找地方來做暫存，只是現在一殯、二殯空間都是滿的，「我們現在沒有地方可暫存。」

王欣儀追問，台北市有這麼多公私立醫院，太平間可以提供多少量？黃珊珊說明，北市府會去盤點，但也得詢問醫院願不願意暫存，「有些醫院可能不願意。」

最後，王欣儀強調，中央有訂相關規定，現在卻卸責給地方，聲稱是地方誤會，但事實並非如此，呼籲市府儘速盤點哪些地方可以暫存遺體，3天之內給予具體答覆。黃珊珊則允諾「好的，我們先盤整一下。」