獨／香火袋夾腦！阿嬤版限定防疫「趴走攏免驚」　醫笑歪肯定有用

▲阿嬤的防疫招，就是在頭髮上夾香火袋 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

自從新冠肺炎爆發之後，不少人都會有屬於自己的防疫偏方，而高雄市就有一名阿嬤到診所就醫時，特別把廟裡求來的香灰袋就夾在頭髮，還說夾上去之後，整個人都神清氣爽了起來，一臉認真讓醫師都覺得好笑；不過，醫師還是特別提醒阿嬤，防疫除了靠香火袋之外，戴口罩、勤洗手，疫苗打好打滿會更好！

一名阿嬤前往張美玉泌尿科診所看診，張美玉醫師站起來時，突然撇見阿嬤頭上怎麼有一塊黃黃正方形的東西，仔細一看竟然是一間祭拜「廣澤尊王」的香火袋，而且還用髮夾固定在頭髮上，她還以為是阿嬤不知道，所以提醒阿嬤是不是要拿下來，結果阿嬤說那是她刻意夾的，因為有了這個香火袋之後，擺在腦門上，整個人都神清氣爽了起來，覺得有神明保護，才敢出門看醫生。

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▲阿嬤的防疫招，就是在頭髮上夾香火袋 。（圖／記者吳奕靖攝）

這樣的回答，還一臉認真，讓張美玉醫師覺得十分可愛，所以隨手拿起手機就拍下了這個照片，張美玉醫師說現在疫情造成人們心裡緊張，不少人都很焦慮，其實神明的保佑也是一種心靈寄託，保持心情愉悅，也是抗疫的其中一種方式，「喜樂的心是治病的良藥」沒有什麼不好，不過她也特別提醒阿嬤，防疫可以做得更好，勤洗手、戴好口罩，疫苗打好打滿，就能跟廣澤尊王一起對抗瘟神，效果會更好喔。