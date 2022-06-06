顏寬恒指控中榮負壓病房管控不當　院方反擊：均經管制中心評估

▲台中榮總。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

前立委顏寬恒6日於臉書指出，自己接到台中榮總醫護的陳情，醫護控訴院內的82專責病房沒有負壓隔離，也沒有安全的更衣、用餐空間，僅用塑膠布做防護，甚至醫護比須達1：5以上才核發補助。對此，中榮晚間發出聲明稿說明，徵用82病房為專責病房在去年疫情發生時就已規劃，是經過感染管制中心縝密評估所設立，並調用6間病房當潔淨區，以提供醫護人員用餐、盥洗、休息，而防疫獎金都按照規定申請核發，從未考量護病比，相關指控並非事實。

中榮晚間發出澄清聲明稿：

根據中央疫情指揮中心的規範「專責病房不需負壓隔離病房」， 本院專責病房的設施及動線規劃均經過感染管制中心的縝密評估所設立。並且有調用另一潔淨區6間病房改為醫護人員的用餐、盥洗、休息使用。如有同仁不想返家，醫院亦免費提供6間（12床）招待所供住宿，且所有生活用品及飲食都免費提供。

文中照片所述塑膠幃幕是在潔淨區中當做人員動線分流指引，以避免人員誤入感染管制區。徵用82病房當專責病房是在去年疫情發生時即已規劃，在院內感控會議以及全院醫療行政單位已經宣導多次。防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比。臉書所言，皆非事實，以上說明特予澄清。

顏寬恒今日於臉書表示，自己接到來自中榮82病房護理師的陳情，該站將原先泌尿科病房改制為專責病房，大量收容確診病患，但卻沒有中央號稱的負壓隔離，更沒有安全的更衣、用餐空間。

顏寬恒說，甚至到已經開始收容，唯一有的就是一塊塑膠布充當防護，更沒有任何無菌空間讓醫護人員可以更換防護衣，即便後來加裝玻璃門，但礙於空調系統都是由各病房運作反倒成為「正壓病房」，大量汙染空氣由病房往走廊輸送。

▲顏寬恒6日於臉書表示接到中榮醫護人員的陳情。（圖／截取自臉書）

顏寬恒指出，當這些最糟糕的情形都已發生，陳情者控訴院方，卻告知他們原先承諾5月28日開始的補助，必須要達到醫護比1:5以上才能給發，「試問當這些人員為了台灣防疫在盡心盡力，不顧自己生命安全甚至與家人分隔的同時，還拿績效做為補貼標準是否洽當？」

對於補助標準，顏寬恆指出，這樣的做法等同變相鼓勵降低醫護品質，面對可能有生命危險的病患，卻鼓勵醫護一個人照顧越多越好，本末倒置。

針對顏寬恒的發文，台中榮總晚間做出回應，否認相關指控。