「早餐店殺手」轉戰圖書館　偷走整捲收據...辯：影印機卡紙

▲早餐店殺手劉姓女子涉嫌偷竊圖書館的付費影印機收據紙遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有「早餐店殺手」之稱的劉姓女子，最近常常出沒台北市立圖書館，疑因與管理員發生過爭執，竟然趁沒人注意時，偷走館內影印機內的收據紙，有民眾要印資料時發現沒收據，管理員調閱監視器畫面，一眼認出是劉女犯案，台北地檢署調查後，依竊盜罪起訴劉女。

劉女自2015年起，在雙北地區四處應徵餐飲店，然後以不適應工作等理由迅速離職，或是因工作態度不佳遭解雇，然後再以雇主未幫員工投保勞健保等理由，向相關機關檢舉，據估計，檢舉案件上百件，由於相關業者多為早餐店，所以被封為「早餐店殺手」。

2021年間，劉女時常跑到台北市建國南路上的市立圖書館，也曾因與人發生爭執，引來警方關切，2月18日下午1點多，她走到圖書館提供民眾付費使用的影印機旁，把影印機旁外加的悠遊卡付費器打開，拿走整卷收據紙，直到下1位民眾使用影印機時，發現收據沒有跑出來，向館員反應。

圖書館員調閱監視器畫面，一眼就看到天天出現的劉女，但劉女到案後，卻否認自己就是影中人，還辯稱，她接近影印機，是因為機器夾紙，她只是打開蓋子幫忙排除故障，檢察官調查後，不採信劉女辯詞，依竊盜罪將劉女起訴。