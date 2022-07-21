知名實況主被爆「女吸血鬼」　對決電競隊長最新訴訟戰況出爐

▲凱琪曾秀出對話，還原與電競戰隊分獎金事件經過。（資料照／翻攝自凱琪臉書；凱琪提供）

記者劉昌松／台北報導

知名實況主凱琪經營的經紀公司，去年招募電競戰隊，參加「英雄聯盟：激鬥峽谷」競賽，事後遊戲論壇出現1篇文章，批評凱琪和公司未經告知，就抽走5成獎金，雙方為此對簿公堂。戰隊6成員到基隆地檢署控告凱琪侵占，因屬民事糾紛不起訴。凱琪反控紀姓戰隊隊長po文妨害名譽，則由台北地檢署處分不起訴。

Twitch實況主凱琪2020年用自己的網名成立娛樂經紀公司，2021年2月間，招募死神兒等電競選手，組成「K7-esports」戰隊，參加「英雄聯盟：激鬥峽谷」東南亞聯賽Icon Series，賽事從4月打到6月，K7獲得第4名的成績。

2021年9月底，論壇《遊戲大亂鬪》的「激鬥峽谷版」突然出現一篇文章，標題為「電競女吸血鬼 海撈選手血汗錢」，文章以對話截圖加上故事敘述的方式，指控有電競公司在沒有提起過，也沒有合約的情況下，把5萬3千元將50%的獎金抽走。

凱琪為此曾接受《ETtoday遊戲雲》訪問，秀出與選手們的對話紀錄表示，「有明確將抽成費用講清楚」，無奈戰隊成績不夠吸引人以及大環境還不夠成熟，公司真的不可能砸錢白養一群人，在ICON Series系列賽後就沒有繼續合作。當時由凱琪公司派駐戰隊的經理也曾上網聲明，有將薪水、抽成等內容，完整傳達給選手代表「死神兒」。

不過包括戰隊紀姓隊長在內，6名成員仍然提出業務侵占告訴，指控凱琪涉嫌侵吞半數獎金約2萬7千元，並稱當時合作模式是戰隊獲勝可拿到全數獎金，公司則獲得聲譽；若成績不佳則戰隊沒獎金，公司也不能獲得聲譽。

基隆地檢署檢察官根據戰隊經理等人證詞，以及凱琪提出與其他電競選手合約，認為凱琪公司應該真的有與選手抽成的慣例，當時因疫情關係，沒簽書面契約，若合作模式真如戰隊成員所說以「獎金、聲譽」做分配，那凱琪公司要如何獲利？因此認為全案屬民事糾紛，凱琪罪嫌不足，獲不起訴。

凱琪和公司則另外提告po文「電競女吸血鬼 海撈選手血汗錢」的網友，涉嫌公然侮辱、加重誹謗、妨害信用，司法機關循線查出作者就是紀姓戰隊隊長，紀男辯稱，因為凱琪對糾紛不理不睬，才會把經過的事實寫出來。

台北地檢署調查，當時是紀男等戰隊成員首次和凱琪公司合作，雙方沒有簽立紙本合約，很難確認到底有沒有談好獎金分配方式，紀男根據自己親身經歷及觀察所得，撰文希望得到幫助及公評，並無渲染、虛構及逾越主觀感受的內容，不構成妨害名譽等犯罪，因此處分不起訴紀男。