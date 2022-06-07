美國對中國「光伏貿易戰」暫緩？　華爾街日報：加稅計劃被叫停

▲大陸太陽能行業或將迎來關稅方面的重大利好。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸太陽能行業或將迎來關稅方面的重大利好。6月6日，據《華爾街日報》等美媒援引知情人士透露，美國白宮準備宣布，為了推動停滯不前的美國太陽能發電項目走上正軌，2年內不會對進口自越南、柬埔寨、泰國和馬來西亞太陽能產品徵收任何新的關稅。

在媒體披露相關計劃後，A股光伏板塊走強。截至6月6日收盤，金辰股份漲停，禾邁股份漲逾9%，晶科能源漲逾8%，隆基綠能、天合光能漲逾6%。

據知情人士透露，美國總統拜登將於當地時間週一採取行政措施，為了推動停滯不前的美國太陽能發電項目走上正軌，2年內不會對進口自越南、柬埔寨、泰國和馬來西亞太陽能產品徵收任何新的關稅，並啟動陷於停頓的美國項目。知情人士補充道，拜登將援引《國防生產法》，在貸款和撥款的支持下，推動美國未來太陽能電池和其他清潔技術的發展。

一位熟悉白宮計劃的知情人士表示，「未來將會有一個安全港暫停徵收關稅，這將是拯救所有這些太陽能項目並確保其繼續發展的核心。」知情人士指出，拜登這個新的舉動將為美國太陽能市場帶來確定性，並緩解企業對不得不持有數十億美元儲備以支付潛在關稅的擔憂。

另一位知情人士解釋稱，「如果你在這24個月期間進口了相關貨物，無論（商務部）調查結果如何，都不會再有這些額外關稅。」

今年3月，路透社等媒體報導，美國商務部將對來自馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨四國的太陽能產品發起反規避關稅的調查，並在150天內發布初步裁定。

2月，加利福尼亞州光伏組件企業Auxin Solar提交實名請願書，稱中國制造商將生產轉移到這些國家，以回避美國對中國太陽能產品徵收的關稅，此項調查是對該請願書的回應。Auxin Solar的請願書中提到多個中國公司，包括晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽能、天合光能等。當時外界普遍認為，美國商務部針對中國光伏在東南亞產組件的反規避關稅調查，是對原有貿易壁壘措施的加碼。

3月29日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上就此事表示，美方大搞貿易保護主義，將對國際產業鏈、供應鏈的穩定和全球應對氣候變化合作造成干擾和破壞，最後只會反噬自己，損害自身利益。

此前拜登設定了一個目標，要在2035年之前讓美國電力行業擺脫對化石燃料的依賴，推動太陽能為美國提供高達40%的電力需求。但另一方面，商務部的調查程序讓美國從主要太陽能電池板外國供應商的進口被凍結了，此舉引發了外界的擔憂。

美國清潔能源協會的數據顯示，今年美國預計將安裝的太陽能電池板中，約80%來自馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨這四個國家。

在宣布調查之初，美國清潔能源協會首席執行官希瑟·齊哈爾便在與記者的電話會議上說，「這一決定實際上凍結了美國太陽能產業的發展」、「坦率地說，商務部發起這項調查的行動對我們的行業來說是一場災難」。

上月，國際能源署表示，由於稅收和貿易政策的不確定性，美國今年的太陽能開發速度將下降6.8%，是全球少數幾個出現太陽能行業發展放緩的國家之一。

此外，美國各州州長、議員、行業官員和環保人士都對調查表示擔憂，調查可能導致高達250%的追溯關稅。一個清潔能源組織表示，這項調查對該行業產生了寒蟬效應，其中一些組織還要求美國商務部長吉娜雷蒙多撤銷調查。

美國現有的部分對華關稅，也有望被取消。據路透社，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）當地時間5日在接受CNN採訪時表示，總統拜登要求他的團隊考慮取消前總統川普推出的一些對華關稅，以抑制當前高企的通脹。

報導稱，雷蒙多在被問及拜登政府是否考慮取消對華關稅以緩解通脹壓力時說，「我們正在考慮。事實上，總統已要求他的團隊中我們這些人進行分析。所以，我們正在為他做這件事，他將不得不作出決定。」

她還表示，「取消家庭用品和自行車關稅可能是有意義的，我知道總統正在研究這個問題。」她還稱，美國政府已經決定保留一些鋼鋁關稅。