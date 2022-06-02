美防長稱「有意擴大對台軍售與培訓」　趙立堅：嚴重侵犯中國主權

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早宣布，面對中國日益嚴重的威脅，美方將擴大供應台灣武器並訓練台灣部隊，強化「綜合威懾」，在各作戰領域與盟邦深化合作。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅表示，「中方一向堅決反對美方向中國台灣地區出售武器，這嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重干涉中國內政。」

趙立堅強調，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。美方如果真心想要維護亞太自由穩定與安全，就應該停止在亞太地區拉幫結夥，製造政治對立和軍事對抗的錯誤行徑，為增進地區國家間的互信與合作發揮建設性的作用。

奧斯汀預定7日訪問亞洲，參加10日至12日在新加坡舉行的香格里拉對話，並可能會與中國國防部長魏鳳和進行首次會談。

奧斯汀書面答覆《日本經濟新聞》時稱，美方在關切烏克蘭局勢之際，重心仍放在維護印太地區的自由、穩定與安全。

談到中國對台灣日益增強的軍事壓力，奧斯汀表示，將延續美國歷屆政府的政策，依照中國的威脅，提供台灣維持足夠自衛所需的國防物資和服務。

報導指出，美國參謀長聯席會議主席馬克．麥利（Mark Alexander Milley）5月上旬在議會作證時重申，中國的目標是在2027年之前獲得入侵台灣的能力。奧斯汀的說法表明了擴大對台灣軍隊出售武器和培訓的政策。