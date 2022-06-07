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美貿易代表戴琪：美國承諾深化與台灣的貿易關係

▲▼拜登將任命台裔的戴琪（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國貿易代表戴琪6日重申，美國承諾深化與台灣的貿易關係，至於對抗通膨，則是一個更複雜的問題，無法只透過對中國的關稅來解決，重要的是深思與中國的貿易關係，作法應慎重並講求策略。

根據《路透社》報導，戴琪在華盛頓國際貿易協會（Washington International Trade Association）表示，通膨問題是「可怕的」，也損害美國人的荷包，但這是一個複雜的問題，有很多原因，無法只透過「對中關稅」來解決。

報導指出，戴琪這一番話表明，拜登政府內部正就是否削減對中關稅而意見分歧，也就是美國前總統川普啟動301條款、對上千億美元的中國進口商品徵收25％關稅。

戴琪說，拜登政府應該深思熟慮，慎重並講求策略地處理和中國的貿易關係。她主張，關稅措施是對中整體策略的一環，可以對中國履行貿易承諾、約束濫用行為起到作用。

戴琪上述說法，與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）對301條款關稅的主張有所分歧。葉倫認為，這些關稅傷害了美國消費者和企業，可能對降低價格和成本產生了影響，應該取消。

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