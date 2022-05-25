陸東部戰區宣布「在台島周邊實戰化演練」：對美台勾連的嚴正警告

▲陸東部戰區宣布在台島周邊實戰化演練。（示意圖／翻攝自東部戰區官微）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登23日在東京表示，若中國大陸武力犯台，美國會軍事介入保衛台灣，白宮官員火速澄清對台政策不變，仍引發北京反彈。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校25日表示，近日，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「這是對近期美台勾連活動的嚴正警告。」

施毅陸軍大校怒斥，美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給「台獨」勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。台灣是中國的一部分。戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

24日，大陸外交部發言人汪文斌以中共愛國歌曲《我的祖國》中的歌詞回應，「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱道，朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的，有獵槍。」

此外，中俄兩國空軍（24）日在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航，同時，俄國防部也公開俄空天軍圖-95MS轟炸機與解放軍空軍轟-6K轟炸機聯合巡航的影片。對此，大陸軍事專家宋忠平分析，此次巡航空域首次加入西太平洋海域上空，從時間點上看，2022年度聯合巡航也是四年裡最早的一次。