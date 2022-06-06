南投+1128！林明溱批中央採購兒童疫苗延宕　高中以下遠距至12日

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1128例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1128例，截至6月5日累計確診人數2萬5529例，居家隔離人數3722例，今日已解除隔離1596例，居家照護人數8211例，南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO 。

疫情延燒未歇，南投日前也出現一歲嬰確診重症首例，南投縣長林明溱上午出席縣議會定期會縣政總質詢，縣議員李洲忠、王彩雲、簡峻庭、陳淑惠關心國內疫情發燒並有南移情形，更屢傳兒童確診死亡案例的議題。

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▲南投縣高中以下停止實體課至12日。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

林明溱答詢時批評，兒童疫苗因中央採購因素，延宕至近期才開始進行校園施打，加上兒童重症死亡案例造成家長恐慌，也令人不捨。

▲南投縣家長帶孩子施打BNT疫苗情況踴躍。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

林明溱說，中央兒童疫苗配發到位後，教育處及衛生局即加緊進行校園接種工作，以加強5至11歲學童保護力；近期中南部確診人數有增加趨勢，為保護學童健康安全，即日起至6月12日止延續停課政策，教學延續採用視訊教學方式進行，減少學童（生）群聚風險，也讓家長安心，後續視疫情發展，再行研議調整停課政策。