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基隆+1021！6歲以下新增52人確診　專責病床空床率增26.3%

▲0602基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心6日公布國內本土病例新增5萬2992例，其中基隆新增1021例。市長林右昌表示，在這1021例中，其中女性574人、男性則是447人。若以年齡別區分35-44歲最多，有184人占18.02%，25-34歲次之，有180人占17.63%；至於75歲以上的長者有36人、65-74歲有97人、6歲以下有52人。

▲0606基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，本市居家隔離人數共計1413人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，提供症狀給藥服務，總計通報3139人，2958人症狀給藥；6月6日上午通報確診168人，其中150人症狀給藥。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治174人、空床62床，空床率26.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症58名、中症31名、輕症42名；部立基隆醫院，重症6名、中症23名、輕症5名；三總基隆分院，中症4名，輕症3名；礦工醫院，輕症2名。

▲0606基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬3441人，利用快速通道的有2萬6455人，有4萬4551人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬3741人，其中條件不符合則有1萬0810人。

▲0606基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

▲0606基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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