甩鍋火化之亂！朱學恒怒批「陳時中沒肩膀」：整件事最可恥就是他

▲陳時中否認要求在24小時內火化確診者遺體。（圖／指揮中心提供）

記者朱祖儀／綜合報導

許多確診者過世後，遺體都在24小時內被迅速火化，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日拿出公文，否認要求此事，引發外界熱議。對此，「宅神」朱學恒怒批，陳時中甩鍋導致殯葬業者被外界責罵，「這種沒有肩膀、軟趴趴的官員，真是台灣民主制度的悲哀」。

朱學恒在節目《大新聞大爆卦》指出，24小時內火化確診者遺體一事「絕對和殯葬業者沒有關係」，因為其實不立刻火化對他們更有利，不僅可以減少風險，守靈、佈置、樂隊等也能額外收錢，因此相當反對陳時中和指揮中心把這個責任推到殯葬業者頭上。他也說去年有家屬為此事告上殯葬業者，當時法院審理，也指出「是依照中央政府及相關政府規定才這樣做」。

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朱學恒認為，指揮中心一定要把火化的爭議講清楚，說是依法規定必須執行，不過對方現在卻怠忽職守，過去2年早該宣布「儘快火化」到底要多快，結果如今卻不扛責任，還丟公文說外界誤會了，「讓家屬和殯葬業者情何以堪？」

▲朱學恒痛批陳時中可恥。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

朱學恒指出，主管機關現在甩鍋，導致很多殯葬業者在幫忙收爛攤子，就是因為中央政府不願意給規範、怕得罪人，不敢說清楚就是怕造成另一種亂象。他也說，現在殯儀館內冰櫃幾乎快要全滿，中央政府若再不補破網，就會像去年跟前年的紐約一樣，遺體就直接冰在冷凍貨櫃車內。

朱學恒最後怒罵中央政府就應該扛起責任，「這件事情裡最可恥的就是陳時中」，因為過去2年外界都認為確診者就是要在24小時內火化，但現在陳時中要選台北市長，擔心會影響民調才出來說沒有這件事情。朱也說去年發生過同樣的事，超商店員規勸戴口罩遭殺一案，陳時中也出面否認，「你只有在出事的時候會甩鍋，你之前怎麼不講？」痛批陳時中「有這種沒有肩膀、軟趴趴的官員，他將來還想選舉，真的是台灣民主制度的悲哀」。