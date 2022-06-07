媽孤單走最後一程！他淚挺24小時內火化　卻因陳時中「情緒炸鍋」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

24小時內火化爭議持續延燒，兒權會理事長、「國民姑姑」王薇君在臉書揭露一名染疫亡故者家屬的心聲，對方表示，他的媽媽日前辭世後，因為防疫規定，最後一段路程卻必須孤孤單單的一個人走，老父親情緒甚至因此潰堤，但他們還是能體諒這樣的處理方式，然而，「這2天看到偉大部長的發言，我的情緒徹底炸鍋。」

王薇君6日在臉書分享，一名染疫亡故者家屬表示，他的母親在5月13日於住院期間染疫，5月20日凌晨於醫院辭世，染疫期間家屬不能進入病房照顧，不能進入病房瞻仰遺容，從病房到醫院往生室這段路程不能陪同，隔天一早遺體就在殯儀館火化了，而他們也只能在館外等候，「沒想到母親這最後一段路程卻必須孤孤單單的一個人走，老父親情緒只能以潰堤形容。」

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▲家屬透露，媽媽日前染疫病故後，遺體依規定24小時內就火化完畢。（示意圖／CFP）

家屬指出，雖然這2年他們對於政府防疫政策各種荒腔走板頗有微詞，但完全能體諒24小時內火化的處理方式，畢竟醫護人員與殯葬業者任誰也不願、也禁不起承擔被遺體感染新冠的風險，因此再有萬分捨不得，他們也對這樣的處理方式沒有意見，「但是，這兩天看到偉大部長的發言，我的情緒徹底炸鍋。」

家屬痛批，哪怕疾管署規定「第五類法定傳染病」遺體必須於24小時內火化、哪怕新冠本就是認定為第五類法定傳染病，「偉大部長」一樣可以為了政治正確、為了怕挨罵，把相關責任硬是甩鍋給醫院、殯葬業與地方政府，「所以其實全台灣的醫院與殯葬業做錯了過去整整2年的時間，只因為偉大部長說的一定是對的，哪怕他是硬凹的？」

▲家屬擔憂，醫護人員與殯葬業者恐有染疫風險。（示意圖／資料照）

家屬直言，身為一個確診往生者的家屬，他贊同24小時內火化的這個規定，畢竟不讓殯葬人員暴露在被母親感染新冠的風險之下，也算是為母親做了在世的最後一點功德，而他也相信大多數確診往生者的家屬也持相同意見，「遺憾的是，台灣不乏高水準的老百姓，卻也更不缺視選票為更高指導原則的無良政客。」

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