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不用錢包也能吃爆美食？! 千千＆蛇丸　合體挑戰永康商圈引網驚奇

▲▼千千,蛇丸,永康商圈,手機,Visa,感應支付。（圖／翻攝自影片）

▲最狂吃貨雙人組千千、蛇丸踩點觀光客最愛的永康商圈。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

知名Youtuber大蛇丸睽違近一個月發片，即找來美食水水千千，一同吃爆台北「永康商圈」，影片上線不到一天即破30萬觀看。千千作為台北地頭蛇也貢獻了自己私心珍藏的口袋名單，讓不少人大讚要跟著去踩點，並集體敲碗想再次看到兩人合作。而影片中店家突然提供「桌邊買單」的服務更是引起網友熱議，只見老闆的手機靠近蛇丸的手機「碰」一下就輕鬆完成結帳，本以為老闆拿出手機是要合照的千千，讓網友笑翻紛紛留言「還不知道嗎！？手機變刷卡機已經是趨勢了」、「手機竟然可以直接當刷卡機? 太方便了吧我也想申請XD」、「真的可以不帶錢包出門了」！

▲▼千千,蛇丸,永康商圈,手機,Visa,感應支付。（圖／翻攝自影片）

▲▼店員拿出手機當作刷卡機使用，沒想到讓千千誤會店員想要找她拍照，大呼好糗。

▲▼千千,蛇丸,永康商圈,手機,Visa,感應支付。（圖／翻攝自影片）

受到COVID-19疫情影響，零接觸消費模式成型，超過70%的民眾使用過手機支付方式，錢包不再是現代人必備的隨身配件。據Visa去年度調查民眾支付習慣結果顯示，卡片支付已飆升至99%，有95%的受訪者表示未來一年將持續或更常使用電子錢包。現在，更是進化到「手機碰手機」就能感應完成交易！不必出門前再唸「錢包、鑰匙、手機」口訣，一大把鈔票零錢把口袋塞鼓鼓的破壞造型；女生則可以背上最心愛的「小廢包」出門，連錢包都裝不下又怎樣？！越廢越可愛！

而影片中蛇丸掏出手機就能帥氣結帳的感應支付服務，其實是透過Visa推出的手機感應收款服務 (Tap to Phone)，消費者只要使用一般信用卡/金融卡，或是手機本身內建的Apple Pay、Google Pay等功能綁定信用卡，靠近商家啟用收款功能的手機，就能一「碰」搞定，輕鬆完成感應付款。而一般商家也只需要透過線上申請，「手機就搖身一變成行動刷卡機」可提供感應刷卡功能，不僅省去店內設置刷卡機的安裝費和刷卡機租金，更免去行動條碼總是掃不到、列印簽單手續繁雜等問題；若商家還有提供外送服務，更可避免在外找錯錢，或沒有零錢找的收款困擾。讓網友激讚：「感應支付比刷條碼更加直覺方便！」。

▲▼千千,蛇丸,永康商圈,手機,Visa,感應支付。（圖／翻攝自影片）

▲用手機支付讓蛇丸笑說不用再帶一堆硬幣出門，整個人都輕鬆起來。

但也有民眾可能會擔心是否會有被盜刷的安全問題？其實在技術上Visa 感應收款使用高規格的NFC技術安全加密機制，以確保消費者個資安全。對於盜刷的疑慮，每家業者都需要經過銀行嚴謹的商家審核機制才能申請使用。而民眾在進行手機感應支付之前也有必要的安全步驟，需先進行指紋驗證或Face ID等方式解鎖才能支付款項，不會因為近距離而自動扣款。符合Visa及支付卡產業安全標準協會（PCI Security Standards Council）標準，資安防護一步到位。

▲▼千千,蛇丸,永康商圈,手機,Visa,感應支付。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲和朋友出門帶手機就足夠，共享美食拍照打卡超歡樂，結帳也能用Visa手機感應支付。（圖／取自免費圖庫pexels）

疫情衝擊不少攤販及店家，消費者更是為了減少不必要的接觸，使用手機支付的機率大幅提升，而Visa 提供的Tap to Phone，讓許多商圈小店可以輕鬆加入手機感應收款的服務行列，讓不愛使用現金消費的民眾也可以在路邊店或攤販消費，不僅造福小商家的營業額，也為民眾帶來更安全的非接觸式感應支付，生活更為便利，相信距離只帶手機出門的日子應該不遠了。

▲▼ visa 。（圖／翻攝自影音）

▲千千和蛇丸相約要再發掘更多網友們推薦的永康商圈特色小店。

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