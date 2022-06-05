1場手機遺失記 緊密「台墨塞」3國人情誼

▲台南市警二分局民權所警員陳俊安、賀旌迪，積極幫忙墨國來台留學男大生尋回手機，讓該學生深深感受台南人的溫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台大 3名男大生，利用端午節連假至府城遊玩，4日上午前往赤崁文化園區遊玩後，從中西區叫乘計程車前往小東路下車，其中1名墨西哥籍學生塞迪洛下車後始發現手機掉落於計程車上，3人返回向市警二分局民權派出所求助，在警方積極追尋下失而復得，讓男大生深深感受台南人的溫情。

3名男大學輕旅團現就讀台灣大學，且分別來自墨西哥、塞爾瓦多及台灣國人。3人利用端午節連假首次來台南旅遊並住宿1晚，4日中午12時許由赤崁文化園區搭乘計程車前往小東路準備大啖美食。下車後墨西哥籍的塞迪洛才發現手機遺落在計程車內，且手機內留有他至台灣留學期間之寶貴照片，3人因未留下任何計程車資料，於是急匆匆趕回出發地所轄之二分局民權派出所向員警求助。

民權所警員陳俊安、賀旌迪瞭解狀況後，除先安撫3人情緒，並隨即根據其所描述搭乘行車路線調閱沿途監視器，在30分鍾內快速比對出計程車。在員警聯絡到鄭姓司機並告知上情後，鄭姓司機也馬上放下手邊工作，並駕車從北區將學生之手機送至派出所，眾人在派出所前互相道謝。鄭姓司機還笑說，如以後再至台南遊玩，記得要再捧場他的計程車。一場手機遺失之慌張氣氛，也在眾中歡笑中消逝無蹤。藉由1支手機之尋回，也將台南人之溫暖及警察的熱忱，讓2位外籍學生留下深刻印象，直說：「下次連假一定再來台南遊玩！」

第二分局提醒民眾，搭乘計程車時，除可先記下車牌號碼及司機姓名，下車前務必再次檢查隨身攜帶的物品，避免貴重財物遺失。另這次陳等2名員警同仁秉持同理心來積極受處理民眾服務案件，優秀的表現也將作標竿學習來予以表揚。