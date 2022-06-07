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發表會上沒提到！他試用iOS 16　見「相簿1圖示」讚爆：好更新

▲蘋果正式發布iOS 16。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲蘋果正式發布iOS 16。（圖／翻攝自蘋果直播）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《iOS 16升級8大亮點一次看！　5款舊機遭淘汰「長壽神機」入列》，最新作業系統iOS 16主打8亮點，主要更新包括鎖定畫面、專注模式等。不過，有用戶實際體驗後，最印象深刻的並非發表會上公布的亮點，而是「隱藏相簿終於上鎖了」，另外也大讚2點。

這位網友在PTT的iOS板上回文，說他更新的是iOS 16 beta版本，「最令我印象深刻的功能沒有出現在發布會，而是隱藏相簿終於上鎖了！現在要用face id解鎖，才能看隱藏相簿和垃圾桶」，因為之前的隱藏相簿沒得上鎖，別人想看一樣看得到，簡直跟沒隱藏一樣，「這是個好更新」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO讚隱藏相簿跟垃圾桶上鎖，是個很好的更新。（圖／翻攝自PTT）

第2點讓他印象深刻的，是動態的地球桌布，「從鎖定螢幕到主頁面，會有一個很順暢的拉近動畫」，且蘋果的畫面真的很穩定、順暢。

第3點也是相簿的功能，「現在點選圖中人物，可以直接識別並拖拽出來」，雖然對iPhone來說，這個可能功用不大，「因為沒有iPad的多窗口，你什麼事都不能做，就拖出來拖回去。不過，識別準確率非常高，人物邊緣識別非常精準，P圖神器。」

至於其他的更新，像是鎖定畫面小組件，或一些ui的變動，其實沒有太大感覺，有感的是又更順了一點，「我願稱為最順暢的60hz」。但總體而言，他認為沒有iOS 14時，加入小組件的更新來得有感。

心得文一出，就有用戶也認同道，「我自己也覺得，手上的13Pro有變更順的感覺XD」、「手上iPhone7升級後，更順更省電」、「XS也覺得變順，這次滑動動畫改的柔順很多。」也有網友解說新的拖曳功能，「拖出來以後，你可以滑動到其他APP使用」、「拖出來的那隻手指不要動，用另一隻手指滑到別的APP。」

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