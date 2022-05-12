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僅有＄20買花束？花店小哥「神手救援」　網讚：這招太強！

▲▼ 僅有＄20買花束？花店小哥「神手救援」　網讚：這招太強！ 。（圖／翻攝自網路）

▲網友PO文分享口袋剩20塊成功買到母親節禮物的方法。（圖／翻攝自Dcard）

【企劃特輯】

今年母親節受疫情攪局，不少民眾居家隔離無法和家人團聚過節，一名女網友在Dcard上發文分享，因為隔離無法和媽媽吃母親節大餐，只好託妹妹代敬孝心，訂花準備給媽媽一個驚喜，不料卻發生妹妹沒帶錢的尷尬現場，幸好花店外送有提供手機刷卡服務，成功結帳。

原PO表示，母親節當天妹妹領花時超錯愕，摸摸口袋只有20塊，還好送花店員一個暖心舉動化解尷尬「哇那個瞬間我妹像是得到耶穌的救贖一樣，不然天氣那麼熱請人家送過來還要請他等我們領錢真的是很拍謝」。原來是花店有提供「手機刷卡」服務，店員的手機就是刷卡機，成功解救原PO的妹妹！文章PO出後底下網友紛紛留言「天啊手機怎麼感應刷卡的，比較在意這件事」、「美好的一天過去了，感謝花店小哥的手機刷卡」引起熱議。

▲▼ 僅有＄20買花束？花店小哥「神手救援」　網讚：這招太強！ 。（圖／翻攝自網路）

▲原PO分享花店外送提供的手機感應支付方法。（圖／翻攝自Dcard）

該項服務是由Visa推出的手機感應收款(Tap to phone)，目的是為了讓更多的小型及微型企業以便利且安全的方式對消費者收款。商家完成Tap to phone的申請後，就可以透過智能手機提供消費者刷卡、感應支付等服務，此項服務除了不用額外租借刷卡機外，更不受消費場域限制，讓商家與消費者隨時隨地都可以進行感應式支付。

低門檻的硬體限制加上線上即可快速申辦，不僅加速小型與微型商戶發展數位商務的腳步，每筆交易更擁有與傳統終端裝置相同的動態安全性，符合Visa及支付卡產業安全標準協會（PCI Security Standards Council）標準，不僅為消費者帶來便利的支付方式，更是達到零容忍的資安防護機制。

受新冠疫情影響，消費者的使用行為轉變，感應支付的使用率大幅提升，文章PO出後底下網友也紛紛留言討論手機刷卡機這項新技術，在疫情期間提供消費者更安全的非接觸式的感應支付，也為商家帶來更便利的收款方式。

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