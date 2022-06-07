雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話　違反《個資法》被訴

▲雞排妹(左起)與陳沂互控洩漏電話違反《個資法》。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純、陳沂）

記者劉昌松／台北報導

網紅陳沂與雞排妹去年5月深夜直播大戰，雙方同框激烈爭吵，雞排妹不滿自己的手機號碼不斷被陳沂唸出，事後在自己的臉書，先是公布陳沂手機前4碼，再以貼出咖啡色色卡編號的方式，透露後6碼，有網友一看就組合出完整電話，不是打去找陳沂，就是拿來登記網路會員，陳沂還因此接到莫名的認證通知，台北地檢署調查後，7日依違反《個資法》起訴雞排妹。

陳沂2021年5月8日直播公開手機畫面，指責雞排妹(鄭家純改名鄭采勻)LINE狂打電話給自己，行為太恐怖因此封鎖對方，雞排妹因此不滿，深夜加入直播，雙方隔空互嗆放話，雞排妹質疑自己電話號碼被公開，是否也可以反公開陳沂電話，陳沂嗆雞排妹：「我根本不知道妳的電話號碼，我只知道09、、、一直打給我」。

雞排妹除了在直播中說：「我不介意妳把我的電話號碼公布出來，但是妳應該介意我把妳的電話公布出來」接著念出幾個號碼，陳沂當場尖叫打斷，直播結束後，雞排妹直接在9日晚間，上臉書粉專先寫出陳沂手機號碼前4碼，然後再寫另一篇「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」，同時po出一張咖啡色色卡，卡上有16進位的色彩編號的6位數字。

▲陳沂(左起)在直播中與雞排妹隔空大戰，現正因當眾多次多出雞排妹手機遭偵辦。（圖／翻攝自臉書）

2女事後互控對方違反《個資法》，其中雞排妹告陳沂的案子，2021年11月由士林地檢署以幾排妹未因手機被公布受到損害為由，處分不起訴陳沂，目前案子已被高檢署再議發回士檢重新調查。

至於雞排妹被告部分，雖然雞排妹辯稱後來貼的咖啡色圖卡，是代表她自己鬱卒的心情，但檢察官調查，確實有很多網友看了雞排妹2篇貼文後，打電話、發簡訊、希望和陳沂加LINE要求，甚至有人拿去登記會員，害得陳沂莫名會收到會員認證簡訊，可見隱私等權益已經受損，因此依《個資法》提起公訴。