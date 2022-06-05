台中+8699　2萬孕婦明起衛生所、產檢處領取2劑快篩

▲台中市今日新增8699例本土確診。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市5日新增8699例本土確診，市長盧秀燕於疫情記者會表示，「溫暖助防疫」進入第四階段，發放給高風險、一線人員等七類族群，預計近37萬人受惠，將發出近75萬劑快篩。其中，「孕婦」媽媽們6日起可選擇到台中各區衛生所，或7日起於產檢醫療院所，領取2劑快篩試劑。

盧秀燕表示，台中市一年約有2萬名孕婦，市府已備足4萬劑快篩試劑要給孕婦族群，明日起孕婦只要帶著「媽媽手冊（孕婦健康手冊）」及「身分證」，於上班時間到台中各區衛生所，或7日起至產檢的醫療院所，就可領取2劑快篩試劑。

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▲台中市孕婦6日起可至各區衛生所、7日起可至產檢醫療院所，領取2劑快篩試劑。（圖／台中市政府提供）

另外，為維護攤商、市民健康，市府已宣布第四波「溫暖助防疫」措施，發給台中市公、民有市場攤商及攤販集中區每攤2支快篩劑，相信可提高攤商快篩的意願，共同維護城市安全及民眾健康。

盧秀燕指出，台中市5至11歲兒童疫苗接種情況，統計至今日上午已突破63.33%，兒童疫苗累計接種數已達12萬2881劑，下周高中以下學校仍採遠距教學、公立幼兒園停課。

▲台中市5至11歲兒童疫苗至今日上午已突破63.33%，兒童疫苗累計接種數已達12萬2881劑 。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，疫情仍處高原期發展階段，雖然這兩天的確診數都有減少情況，但不排除受到連假影響，所以還是請市民多多留意身體狀況，特別今天是端午連假的收假日，預估會有南北往返人潮，呼籲市民出入公眾場所，特別是大眾交通轉運點，還是要口罩戴緊緊，並落實個人清潔與消毒。

