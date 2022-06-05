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東京官方分析　Omicron咳嗽倦怠後遺症比率增

▲▼日本疫情,東京疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲ 日本研究指出，Omicron患者中出現倦怠後遺症者最多。（圖／路透）

文／中央社

日本東京都政府一項分析結果顯示，相較以往，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株輕症患者後遺症中，咳嗽及倦怠感占比增加，味覺及嗅覺障礙占比減少。

日本時事通信社報導，專科醫師呼籲，後遺症有長期化趨勢，染疫時絕對不能因為自己是輕症而輕忽。

東京都政府公布一份5月下旬針對都立等醫院電話諮詢分析結果，在今年1月到4月也就是Omicron流行期間染疫的2039人中，有38.6%出現咳嗽後遺症占比最高，34%出現倦怠感。回答方式為複選題。

相較2021年3月到10月針對電話諮詢3857人所做分析，當時有咳嗽後遺症的比率約22.2%，有26%出現倦怠感，可以看出Omicron患者在出現咳嗽及倦怠感後遺症的比率明顯增加。

另外，Omicron患者只有10.6%出現味覺障礙，不到去年分析結果的一半；嗅覺障礙比率也僅9.5%，是以往約1/3。至於發燒及微燒比率等則差不多，諮詢者年齡層與有無慢性病等，在兩次分析中並無太大差異。

東京都政府表示，97%的諮詢者在染疫時都是輕症或無症狀，但卻因為後遺症而來電諮詢，呼籲民眾仍應徹底預防感染。

一間曾診療逾4000名疑似出現後遺症患者的診所院長平畑光一說，Omicron變異株也出現後遺症長期化的傾向，且症狀嚴重程度也跟Delta變異株一樣，都有可能出現臥床不起或哮喘般症狀。

平畑說，不能因為感染時是輕症，就認為後遺症沒什麼了不起而輕忽，特別是感染後兩個月內不要過於勉強。

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