南區空床不到2成！醫學中心也傳滿載　羅一鈞：已要求開設

▲羅一鈞說已要求南區醫院，必須在今天達成開設數。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

本土今（5日）新增62080例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提到，近來個案數稍微比較少一點，相對空床率稍微多一些，台北從30%多剩到42%，不過，南部相對空床比較少，尤其台南市南區空床率僅28.5%、台南市17%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，已要求今開設完成。

陳時中說，相對台南或南區相對比較缺乏，其他區域相對則較寬鬆，醫療應變小組有開會要求台南明天要增加100多床，南區應該增加200多床，希望這樣增加床數，能在專責病房調配上更有餘裕，稍晚就會行文南區跟台南市。

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羅一鈞進一步說明，5月19日發文全國要求，除台北區疫情嚴峻開設病床數多外，各縣市500床以上醫院要開20％專責病床，200~500床要開10％，先前南區疫情緩和病床數未開足，但重新檢視後6月2日再重新要求，包含南區等縣市必須在今天之前達成10%跟20%的開設，以南區為例會再增加220床。

另外，中南部疫情邁入高峰，傳出中國醫藥大學附設醫院兒童急診病床滿載，但根據指揮中心統計中部有4成多空床，病床收治分流能調整？是否醫學中心都滿了？ 羅一鈞表示，目前並沒有透過緊急醫療系統發現兒童轉診，或中部有特別狀況，但有反應這部分，指揮中心會再去了解。