陳時中要找殯葬業者談了！　盼做到兩全其美：滿足家屬渴望

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

確診火化到底是不是要在24小時內火化連日引發各界議論，指揮中心指揮官陳時中今（5日）強調，規範從沒變過，「希望盡速但沒訂時間」，但有國民黨立委認為很多家屬沒見到最後一面，若規定沒變過，難不成是殯葬業自己誤會了？陳時中回應，會盡快找業者來談，看怎麼做到兩全其美，也就是滿足家屬渴望，同時讓從業人員安全處理。

陳時中說，若大家仔細看也許沒有將重點弄對來，重點是說「家人想見最後一面」這件事，但去年6月8日講了很清楚，屍體只要用完全密封非滲透性裝入後就不能再打開，「問題在這，不是在時間」，會衍生相關傳染病處置辦法，「業者不得拒絕」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，不得拒絕後，第五類傳染病會直接封好盡量不要再打開，等到家屬要看時，第一層被屍袋封住，指揮中心發言人莊人祥說過了，擔心有些氣體跑出來會有病毒，怕打開病毒又往外洩，對處理屍體的人是風險，因醫院進屍袋前要全防護處理，到殯儀館則因在屍袋，只要做到基本防護就好。

陳時中認為，現在大家應該平心靜氣，站在家屬立場思考，雖然傳染病也很重要，但病毒已2年多了，怎麼滿足讓家長能見到最後一面的期盼，又能在防疫上做到一定程度，殯葬業者也有方式處理，所以透明或其他方式，相信這部分殯葬業者都比指揮中心更了解，可找他們一起來思考，而不是再去講24小時火化這種事。

陳時中強調，一方面保障殯葬業處理屍體安全，另一方面滿足家長見最後一面渴望，相信現階段對疾病了解可以做到兩全其美，會盡速找殯葬業來看過程，怎麼一步步達到，讓家屬看到最後一面又可以讓殯葬業有保護。