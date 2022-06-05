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確診死亡火化規範遭疑！　陳時中秀公文稱從來沒變：盡速但未訂時間

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

去年6月8日中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥提到「24小時內要火化」，遭質疑指揮中心標準不一，因同樣是第五類傳染病的伊波拉病要24小時內火化，但新冠卻註明「盡快」，指揮官陳時中今（5日）表示，兩者當然不同，但對新冠的規則從來沒有變過，也就是都一樣火化，若深埋要報准，因傳染病「希望盡速」，但沒有訂時間。

陳時中說，兩者狀況完全不同，因此就有不同處理方式，不要去講為何處理方式不同，這是根據傳染力、致死率跟對社會危害狀況有所不同。

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陳時中接著指出，一開始有兩邊想法，家屬方面希望時間久一點可以多處理一些狀況，但殯葬業者擔心高傳染力，屍體放在相關會所會增加染疫風險，但一直到現在跟大家講的都是一樣，第五類傳染病「需要24小時內通報」，至於新冠要求要火化，若要深埋要報准，「時間上盡速」，從以前到現在都是這樣的態度，今年5月31日也特別行文該怎麼處理往生遺體，相關單位依循辦理沒有變，若因宗教等因素不得火化，可報請地方主管單位，核准後依相關規定深埋，從109年1月15日到現在，有關屍體的處理都沒變過。

陳時中質疑，但看到有些電視台或是誰都拿著公文做文章，不知道是沒看懂或故意，坦言公文很容易讓大家誤解，去年5月26日又有相關爭議，所以又重申一次，這次公文主要是針對第五類病人處置措施，為必要時得於指定隔離治療機構進行隔離治療，去年也思考到有做居家照護，所以處置改為「必要時得於指定隔離治療機構或指定處所」。

陳時中說，有人用這張公文去講「第五類後面寫24小時要處理」，問題是第五類有很多種，包括裂谷熱、馬堡性出血熱、伊波拉病毒或冠狀病毒等，規定24小時入殮並火化，但對於新型嚴重特殊性傳染性肺炎規定「從來沒變」，都一樣火化，若深埋要報准，整體就是「傳染病希望盡速，但沒有訂時間」。

另外，對於陳宗彥所提，陳時中表示，當天大家都在同一場記者會，莊人祥先很清楚講，屍體裝入後就不能再打開，雖然沒規定24小時火化，不過還是希望能夠盡速，減少可能帶來的一些風險，後來陳宗彥對此則說「是的」，雖然沒有規定時間，相關單位處理後希望24小時完成相關的事情，這兩個是連在一起的，不是陳宗彥規定24小時，因此相關事情並無矛盾。

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