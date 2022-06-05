高雄單日確診9232例！　指揮中心估「這幾天可能達高峰」

▲陳時中公布本土新增62080例。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

本土今（5日）新增62080例，又以高雄市最多有9232例，指揮中心表示，高雄疫情目前應該接近快要反轉的時候，所以在這幾天有可能到高峰，後續要再看有沒有可能持續。

指揮中心發言人莊人祥說明，高雄疫情目前接近「快要反轉的時候」，所以在這幾天有可能到高峰，後續要再看高原期是否會持續幾天，就可能會比較快的下降，目前看到的RT值快將近1.0左右。

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指揮中心表示，今新增的62080例本土病例，29070例男性、32991例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市（9232例）、新北市（9026例）、台中市（8699例）、桃園市（5793例）、台南市（5447例）、台北市（4452例）、彰化縣（4217例）、屏東縣（2557例）、新竹縣（1516例）、苗栗縣（1504例）、雲林縣（1496例）、新竹市（1257例）、宜蘭縣（1249例）、南投縣（1188例）、嘉義縣（1058例）、花蓮縣（969例）、台東縣（750例）、基隆市（729例）、嘉義市（552例）、澎湖縣（213例）、金門縣（163例）、連江縣（13例）。