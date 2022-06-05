他慘遭200暴徒放火焚燒亡　竟僅因與神職人員吵架

記者羅翊宬／綜合報導

非洲奈及利亞一名男子，僅因與伊斯蘭教神職人員發生口角衝突，最後竟遭神職人員動員的200多名暴徒縱火焚燒，以「私刑」處置，當場被活活燒死，而這種例子在當地其實屢見不顯。

根據《路透社》，奈及利亞的首都阿布賈於當地時間4日發生一起不幸的暴力事件，該起事件竟是由單純的口角糾紛所引起。阿布賈警方發言人阿德（Josephine Adeh）透露，該名名為烏斯曼（Ahmad Usman）的男子與一名身份不明的神職人員爆發激烈爭執，最後竟然已變成死亡暴力事件，神職人員動員約200名暴徒將烏斯曼縱火焚燒。

隨後，警方趕往現場時將奄奄一息的烏斯曼緊急送往醫院，不過早已為時已晚，醫院宣布男子烏斯曼早被活活燒死。

報導指出，其實類似的伊斯蘭教「私刑」處置的相關事件屢見不鮮，一名女大學生才於5月被同學縱火毆打致死，同學們指控被害女學生在對話軟體Whatsapp的學生群組中發表了「褻瀆神明」的談話內容。

另外，非洲迦納一對年輕情侶因為在進行性行為時私自拍攝影片，然而性愛影片最後卻不慎遭社群網站轉傳，在當地小鎮掀起爭議，最後情侶兩人竟然被村民們抓起來綑綁在木樁上，依照嚴格的伊斯蘭教律法狠狠抽打20下鞭刑，當地律師協會痛批這種私刑手段過時且野蠻，呼籲當局應依法逮捕施虐的人。

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