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俄軍集結火力準備猛攻烏東！　澤倫斯基信心喊話：光榮屬於烏克蘭

▲▼俄羅斯持續入侵烏克蘭頓涅茨克州的城市斯拉夫揚斯克。（圖／路透社）

▲俄羅斯持續入侵烏克蘭頓涅茨克州的城市斯拉夫揚斯克。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭至今已超過100天，目前俄軍將主要火力集中在空下烏東頓巴斯地區，即便烏軍在東部戰線失利的消息頻傳，如今卻傳出烏軍收復北頓內茨克（Severodonetsk）部份失土。對此，烏克蘭軍方也證實，俄羅斯正試圖派出20個增援部隊，準備對烏東城市發起新一波進攻。烏克蘭總統澤倫斯基則上傳影片信心喊話。

根據《CNN》報導，俄羅斯的作戰目標已大幅縮減至控制烏東頓巴斯地區，烏克蘭軍方便透露，俄羅斯目前正在集結大批增援部隊，準備對頓涅茨克州的城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）發動進攻行動，而鄰近的城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）則是烏克蘭所控制的頓涅茨克州境內的最大城鎮。

俄羅斯總參謀長曾於當地時間3日表示，俄羅斯在該地集結多達20個贏的戰略部隊，即便俄軍曾試圖對斯拉夫揚斯克北部、西北部的2座城鎮發動進攻，但卻未取得成功。

目前尚無法確定俄軍是否近一步佔領斯拉夫揚斯克的東部地區。烏軍控訴，俄軍在靠近斯拉夫揚斯克的2個地區，舒楚洛夫（Shchurove）、布魯西維卡（Brusivka）時曾經使用大砲。

烏克蘭總參謀部透露，在北頓涅茨克（Severodonetsk）的戰鬥仍在持續進行，「在砲火掩護下，（俄羅斯人）襲擊城市東部的居民區，而（敵人）則取得部份成功。」

報導指出，烏軍仍繼續堅守保衛一小塊領土，包括巴赫木特（Bakhmut）、索列達爾（Soledar）、利西昌斯克（Lysychansk）在內的定居點，俄軍的攻勢並未取得任何進展，因為跨越北頓涅茨克河（Siverskiy Donets River）對俄軍而言是主要障礙。

澤倫斯基3日在一段簡短的影片中表示，烏克蘭人100天以來持續堅守捍衛自己的家園、反對俄羅斯入侵，「勝利終於屬於我們，光榮屬於烏克蘭。議會各派領導人在這裡、烏克蘭總統辦公室主任在這裡、烏克蘭總理在這裡、烏克蘭武裝部隊都在這裡。」

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