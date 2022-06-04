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大規模停電恐是今夏常態！俄烏戰致能源價格飆漲　乾旱高溫來攪局

▲▼德國薩克森今年6月面臨乾旱。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國薩克森今年6月面臨乾旱。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄烏戰爭至今已持續超過100天，隨著戰爭邁向長期化，加上今年夏季地球面臨「反聖嬰現象」，北半球各地出現前所未有的酷暑、乾旱，夏季因開冷氣造成電力使用頻率上漲。隨著俄羅斯面臨西方社會實施經濟制裁，導致化石燃料無法穩定供應，恐怕將造成能源價格翻倍暴漲，甚至面臨大規模的停電危機。

根據《彭博社》，北半球每年夏季通常因為開冷氣，導致電力使用率到達顛峰，不過今年全球出現反聖嬰現象，印度、美國、南歐等地從5月甚至出現攝氏40度以上的高溫，顯見今年夏季會有多麼難熬，而隨著俄烏戰爭邁向長期化，在西方社會對莫斯科實施制裁的情況下，導致石油、天然氣等化石燃料供應不穩。

▲▼印度今年5月出現攝氏49度的炎熱高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度今年5月出現攝氏49度的炎熱高溫。（圖／達志影像／美聯社）

西班牙南部的安達魯西亞5月20日的氣溫為攝氏40.3度，足足超過往年的平均氣溫；美國德州聖安東尼奧5月21日氣溫則為38.33度，超越1939年5月最高氣溫36.67的紀錄；至於位處南亞的印度更於今年5月屢創高溫紀錄，新德里地區甚至來到攝氏49度。

美國中西部面臨嚴重乾旱，這讓當地的水力發電廠發電量恐大為驟減。

《華爾街日報》在報導中指出，美國拜登政府的綠能政策，讓美國的電力供給網絡變得更不穩，加上俄烏戰爭與隨之而來的能源價格暴漲，恐怕讓美國面臨大規模停電危機，呼籲美國人每一個家庭應該自備發電機。

至於歐洲則因高度仰賴從俄羅斯進口天然瓦斯，希臘、匈牙利、拉脫維亞等國家在今年夏季也有可能發生大規模停電的情況。

▲▼歐洲能源價格攀升，在俄烏戰爭爆發後恐面臨停電或電費上漲等危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲能源價格攀升，在俄烏戰爭爆發後恐面臨停電或電費上漲等危機。（圖／達志影像／美聯社）

《彭博社》也指出，位於亞洲的巴基斯坦、斯里蘭卡、緬甸的3億多名居民已經開始經歷大規模停電。

而日本則因今年3月福島外海出現規模7.4強震後，當局決定讓部份供應首都圈用電的火力發電廠停止運作，加上日本首相案田文雄5月9日頒布禁止進口俄羅斯石油，一旦之後又決定禁止進口天然瓦斯與煤炭等，其國內能源供應恐出現問題，不僅將面臨大規模停電、電價也會因此調漲。

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