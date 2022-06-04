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小情侶性愛片外流！遭綁木樁鞭刑20下　殘忍抽打畫面曝光

▲▼小情侶「性愛片外流」遭鞭刑　抽打畫面曝。（圖／翻攝自推特）

▲非洲迦納一對年輕情侶自拍性愛影片在網路曝光後遭鞭刑。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

非洲迦納一對年輕情侶自拍性愛影片後，不慎被轉傳到社群網站上，在當地小鎮廣為流傳，結果兩人就被居民抓了起來，綑綁在廣場的木樁上，依照嚴格的伊斯蘭教律法，狠狠抽打兩人20下鞭刑，殘忍畫面也在網路上曝光。

根據《每日星報》報導，迦納瓦市（Wa）一對小情侶不慎在社群網站上曝光自拍的性愛影片，這段影片也迅速在網路上流傳，幾乎整個鎮上的居民都知道這件事。結果當地遵從嚴格伊斯蘭律法的居民，氣得將他們抓住，並將兩人綁在鎮上廣場的木樁上，準備實施鞭刑。

抓住這對情侶的居民表示，他們行刑的理由是基於伊斯蘭律法，拍攝性愛影片是錯誤的，更糟糕的是讓影片在社群網站上流傳。這對情侶最後在眾目睽睽之下，各遭到鞭刑20下，從推特曝光的影片可以看到，行刑者毫不留情地拿著皮鞭猛抽。

當地居民表示，必須透過這種方式向年輕人灌輸紀律，「除了鞭刑，男孩和女孩的父母還會同意讓他們結為夫妻，以威懾青少年，要他們過上正直的生活。」迦納律師協會（GBA）則痛批這種私刑手段是過時且野蠻的，並呼籲當局依法逮捕施虐的人，目前已有一名32歲男子遭到逮捕。

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