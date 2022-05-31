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白人渣男隱瞞基因缺陷！騙女同志「現榨捐精」　致15名幼童低智商

▲▼英國37歲男子馬杜洛明知自己患有基因遺傳疾病，卻仍堅持捐精給女同志，生出15個孩子。（圖／翻攝自wstpost）

▲英國37歲男子馬杜洛明知自己患有基因遺傳疾病，卻仍堅持捐精給女同志，生出15個孩子。（圖／翻攝自wstpost）

記者羅翊宬／綜合報導

女同性戀者往往透過獲得男性捐精等方式，成功孕育出新生命。不過，英國一名37歲的男子馬杜格（James MacDougall）卻自稱是「白人帥哥」，在遭到精子銀行驗出具罕見遺傳疾病基因缺陷後，竟然逕自向女同志社群廣告，最後女同志總共為馬杜格生下15個孩子，其中有孩子因基因缺陷導致發展遲緩、智商不足。

根據《每日郵報》，英國37歲男子馬杜洛想要到合法的精子銀行捐獻精子，不過事後精子銀行在進行基因檢定後，發現馬杜洛擁有先天性基因缺陷「X染色體脆折症」（Fragile X syndrome），因此最後拒絕馬杜格捐獻的精子，然而馬杜格卻還是不死心，他在女同性戀者社交媒體上打廣告，堅持向期盼孕育下一代的女同志捐精，還掛保證是「原裝現榨」。

X染色體脆折症是一種無法治癒的遺傳性智能障礙疾病，因X染色體長臂末端有個脆弱斷點、呈現斷裂現象而得名，該症狀影響認知、行為與神經系統，男性全突變患者在學齡前動作與語言發展遲緩，逐漸出現過動、拍手、咬手、易怒與自閉的症狀，外貌上則呈臉型瘦長、耳朵寬大、牙齒扁平、下巴突出，青春期後則容易言詞反覆、注意力不集中、容易害羞、扁平足；女性則較輕微。

該案之所以東窗事發，乃因馬杜洛雖然最初曾簽署一份協議，表示他不想和其中一些孩子發生任何接觸，不過事後他卻向法院申請行使針對4個孩子的親權，其中3個孩子的母親反對馬杜洛提出的請求。審理該案的德比郡（Derby）法官麗芬女士（Mrs Justice Lieven）裁定，馬杜洛不應行使親權，同時禁止馬杜洛成為其他女性的精子捐獻者。

法官收到來自社會部門的報告，發現馬杜洛性格極為複雜，不僅罹患自閉症，還有學習困難、嚴重缺乏觀察力與同情心，一旦外界不按照自己意願，便會變得咄咄逼人、焦躁不安。

法官透露，其中一位化名SW的女同志回憶，她在社群上看到馬杜洛的廣告，便決定提出聯繫使用其精子，2018年10月孩子R誕生，儘管已滿3歲，但因為遺傳到馬杜洛的基因缺陷，導致其至今仍然無法學會說話，且擁有許多「充滿挑戰性」的行為。

SW表示，在簽定捐精契約時，馬杜洛給了她一份寫滿3頁的文件，不僅字句間隔很近，且還使用艱澀難懂得法律詞彙，使得擁有閱讀障礙的SW根本無法全部看完，也沒有看到文件第3頁中馬杜洛所聲稱的罹患「X染色體脆折症」極小字句。

法官在該案判馬杜洛敗訴，同時須公開馬杜洛的姓名與長相，避免其他人使用其精子受孕。

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