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2022台南白河蓮花季正式展開　黃偉哲歡迎全國民眾來賞蓮　

▲2022台南白河蓮花季正式展開，市長黃偉哲歡迎全國民眾一起檢來賞蓮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022台南白河蓮花季正式展開，市長黃偉哲歡迎全國民眾一起檢來賞蓮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「白河蓮花季開幕晚會暨荷勒市集」4日於台南市白河區國泰路白河運動公園旁舉辦，現場除有市集攤位、精彩表演，還有荷染DIY體驗及消費滿額抽大獎等豐富活動，台南市長黃偉哲親臨會場與民同樂，並帶領現場來賓一同啟動光柱，宣告2022白河蓮花季正式展開。

▲2022台南白河蓮花季正式展開，市長黃偉哲歡迎全國民眾一起檢來賞蓮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，白河區好山好水，邀請各地喜歡賞花旅遊的大朋友小朋友一起來白河賞蓮花、吃蓮子大餐，不僅可以來白河賞蓮，順道吃個蓮花大餐，還能慢遊白河，欣賞原味的農村風貌，更可以在白河住一晚，並至鄰近的關仔嶺洗溫泉、東山喝咖啡、後壁探訪無米樂等，體驗纯樸的農村民風，黃偉哲也提到，今年的蓮花種植面積比往年大，再加上天公作美，相信來到白河的朋友一定能盡興而歸，讓疲憊緊張的身心充分休息，立法委員賴惠員也親自到場，表達對活動的支持。

▲2022台南白河蓮花季正式展開，市長黃偉哲歡迎全國民眾一起檢來賞蓮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業副局長陳仲杰也指出，今年的水情相對穩定，一期作蓮田種植面積達兩百三 十公頃，他提到，白河蓮田多集中在大竹、詔豐、廣蓮、竹門等里，蓮花預計五月下旬就會陸續盛開，六月上旬正是最漂亮的時候，歡迎全國各地遊客端午連假做好防疫措施，安排一趟白河賞蓮之旅。

▲2022台南白河蓮花季正式展開，市長黃偉哲歡迎全國民眾一起檢來賞蓮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河區長董麗華說明指出，2022白河蓮花季期間，公所規劃了一系列的精彩活動，包含「白河蓮花節全民健走活動」、「節能減碳疾病防治活動暨16歲成年禮」及「模範母親暨模範父親表揚活動」、「白河區蓮花盃暨校際籃球邀請賽」、「白河 區蓮花盃網球邀請賽」等，還有在地青農、蓮花產業相關社團與業者共同推出的優質旅遊行程和體驗活動，董麗華邀請民眾一起來白河，支持在地特色農產品。

▲2022台南白河蓮花季正式展開，市長黃偉哲歡迎全國民眾一起檢來賞蓮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河區公所表示，今年的蓮花季開幕自下午三點由「荷勒市集」率先登場，現場有文創小物、手作精品與美食設攤，另外也安排了適合各年齡層參與的荷染DIY體驗、多組街頭藝人到現場與民眾同樂，今日晚會更邀請金曲台語歌王許富凱、金曲新人壞特?te熱鬧開唱。

▲2022台南白河蓮花季正式展開，市長黃偉哲歡迎全國民眾一起檢來賞蓮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2022白河蓮花季」活動將持續到8月底，民眾若想了解更多詳情，可上區公所網站或粉絲專頁查詢，或於上班時間致電至公所農建課(06-6855102 分機258 陳小姐)都會有專人為您服務。

白河區公所也再次呼籲想來賞蓮的民眾，本土疫情持續升溫，中央目前雖已取消實聯制，但為確保民眾健康，請參與活動的民眾仍記得要全程戴好口罩，並做好勤洗手、保持社交距離等基本防疫措施。

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