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78歲失智男從高雄騎單車到台南　南警平安尋獲

▲78歲高市池姓男子，騎單車超過50公里，花12小時到台南，並因體力不支跌倒，台南市警五分局接獲通報，迅速派員帶回安置保護，通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲78歲高市池姓男子，騎單車超過50公里，花12小時到台南，並因體力不支跌倒，台南市警五分局接獲通報，迅速派員帶回安置保護，通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

78歲高市池姓男子，3日下午告知家人要去公園、超商，騎單車出門後就一去不返，家人遍尋不著下，向高市警方報失蹤請求通報協尋，未料池男因有知智情況，竟一路騎超過50公里，花12小時到台南，因體力不支跌倒，台南市警五分局接獲通報，迅速派員到場帶回安置保護，查出身分通知家屬平安領回。

被協尋人池男（78歲，高市人）6月3日下午3時許，告知家人要外出前往公園、超商，隨即從住家高雄市鹽埕區大仁路離開，因池民外出後就一去不返，家人遍尋不著，便於3日晚上9時30分前往高市警局鹽埕分局派出所報案，請求警力通報協尋。

市警五分局員警於4日凌晨2時24分接獲勤務指揮中心派案，稱台南市中華北路一段有老人路倒，員警前往處理途中，又接獲報案人第二次報案稱該名老人騎腳踏車正往觀海橋北向方向移動。

警方迅速到場時，該名熱心民眾表示，於台南市中華北路一段126號見老人騎車跌倒，擔心其安危便一路尾隨並報警請求協助。經詢問該名老人時，對方表示要前往高雄市鹽埕區，惟騎乘方向並不相符。

經警方在觀海橋上發現該長者，在查證身分時發現該男子為池姓高雄市民，為高雄市警局鹽埕分局通報之緊急協尋人口（失智）。因池民騎腳踏車出門迷途多時，先前又體力不支倒地，巡佐許文利將其先載返派出所休息，警員謝承翰協助將車輛騎回派出所放置，隨後通知家屬至所辦理撤尋並接池男返家，終讓家屬放下焦慮的心。

經通知家屬至所領回池男時，家屬表示，池男年紀將近80歲，從高雄市鹽埕區大仁路住家離開至台南市北區觀海橋路途遙遠，路程達50公里以上，騎乘時間將近12小時，難怪家人在高雄都找不到。報案人於接到警方來電時，還懷疑警方有無辨識錯誤，並請高雄市鹽埕分局建國四路派出所來電，至台南市五分局派出所查證真實性。

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