台中三寶害命畫面曝！騎士閃鬼切遭「後車輾過慘死」　家屬淚求援

記者閔文昱／綜合報導

台中中平路今年1月20日早上7點多發生一起死亡車禍，一名機車騎士為了閃避前方突然左轉的機車，緊急煞車後不幸摔車並遭後方車輛輾過，送醫後傷重不治。家屬近日在臉書PO文指控，後方車輛不僅毫無肇責，肇事駕駛也不聞不問，希望網友提供意見。畫面曝光後，引發熱議。

死者家屬時隔4個月在臉書社團「爆料公社」PO出影片，只見有2部機車一前一後行駛於中平路一處大賣場前，其中前方機車突然左轉，導致另一名騎士受到驚嚇後自摔，而後方肇事車輛車速雖不快，但疑似未及時反應過來，直接將機車騎士給輾過，造成對方傷重慘死。

▲台中中平路今年初發生死亡車禍，家屬質疑肇事車輛毫無肇責。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

家屬質疑，當時雙方車速都不快，騎士摔落前離汽車也還有一段距離，後方駕駛應有充足時間反應，卻從頭到尾無剎車將騎士輾過，並前行了一段距離才停下，造成騎士氣胸喪命，事後還不聞不問，且疑似無任何責任，「請各位評評理，肇事責任該如何分配」，希望網友能提供意見。

文章一曝光，馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言，「機車摔車倒地後車主還踩重油門不合理吧？懷疑車主根本沒看前方路況」、「完全是來得急煞車的啊」、「他在滑手機吧，有沒有在看路啊」、「他明明看到摔倒了⋯還往前開」、「我剛算了從機車倒地，到車子輾過三秒，是科博館裡面的恐龍嗎？打到傳到腦要這麼久」。

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