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大陸 大陸焦點 特派現場

高鐵司機生前5秒「一動作」救下整車乘客！　陸網不捨送別

記者柯振中／綜合報導

大陸高鐵貴廣線D2809次列車4日上午發生出軌意外，導致司機員不幸殉職，國鐵公司分析數據後發現，殉職的楊姓司機員發現線路異常，5秒內採取緊急制動措施，讓列車車速降下來，保住了一車乘客平安。大陸網友們得知這項消息，也感到十分不捨，在網路上留言送別。

▲▼高鐵司機生前5秒一緊急動作　救下全車乘客。（圖／翻攝微博）

▲高鐵司機生前5秒一緊急動作　救下全車乘客。（圖／翻攝微博）

這起意外發生在4日上午10點30分左右，列車當時行駛在貴廣線榕江站進站前的隧道口，意外撞上入侵軌道的土石流，導致第7、第8節列車出軌，車頭衝出軌道撞上月台，嚴重損毀，現場也有多條電線被扯下。

事故造成楊姓司機員、列車員及7名旅客受傷，受傷的旅客、列車員已被送往醫院救治，司機員則是不幸殉職，其餘136名旅客則被轉運疏散。

▼這部列車撞上土石流，發生出軌意外。（圖／翻攝微博）

▲▼快訊／陸高鐵傳出軌！車頭嚴重損毀「騎到月台上」。（圖／翻攝微博）

大陸國鐵公司分析了車載數據，發現楊姓司機員在列車進入隧道時察覺到異常，5秒內採取緊急制動措施，列車滑行了900多公尺，高鐵的防撞牆、軌道結構的整體防護也避免了列車顛落，保住一車乘客的平安。

據了解，這輛D2809次列車原先並不會停靠榕江站，因此進站時不會減速，所幸楊姓司機員採取緊急制動措施，讓列車速度降了下來，保全了更多人的性命，自己卻不幸殉職。

▼楊姓司機員提前採取緊急制動措施，讓列車的車速降下來，保住整車乘客平安。（圖／翻攝微博）

▲▼高鐵司機生前5秒一緊急動作　救下全車乘客。（圖／翻攝微博）

大陸網友們得知了消息，也感到相當不捨，在網路上留言送別，「在自己的崗位做好自己的事情，真的很偉大了，致敬」、「在小站是不會停的，所以速度都不慢，就是有他緊急制動，才會救了一車的人。英雄」、「同為鐵路人，向敬業的同行致敬」、「對，說的真好！ 英雄一路走好。」

此外，也有當地人表示，因為榕江站屬於小站，一般列車不會停靠，而高鐵通過該站「兩秒鐘就過去了」，且出站之後就是一座橋，若非楊姓司機員提前採取了緊急制動措施，後果不堪設想。

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