防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

▲血氧機回收率暴漲500%，盧秀燕讚：台中人素質很高。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

被網友讚揚很狂的台中市防疫包，裡面包含一台血氧機，但台中市長盧秀燕日前提到，血氧機回收狀況不佳，回收率僅10%，盧秀燕不得不苦口婆心呼籲民眾，居隔結束後要繳回血氧機，加上血氧機改為「詢問制」配送，一改過往確診者人人有一台，近來回收率暴增500%，令盧秀燕也忍不住記者會上讚賞「台中人素質很高」！

▲台中防疫包有血氧機及快篩試劑，被網友稱很狂。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕今天下午在防疫記者會上提到，原先台中市針對確診者有發送血氧機，幫助確診者在家也可監測健康狀況，後來有些民眾表示不一定每個人都需要血氧機，加上先前回收情況也不理想，故市府調整成「詢問制」並加強宣導，也讓原先不到10%的回收率大漲500%，到昨天為止，回收率已達51.4%，堪稱「直升機式」的成長變化。

盧秀燕指出，隔離期滿應需繳回的血氧機數量為8257台，目前台中市已回收4247台，其他血氧機也陸續歸還，這個數字說明，台中人的素質很高，近一半以上的民眾都陸續歸還，也希望透過市府的美意，幫助民眾在家休養期間，可透過血氧機，更加了解健康狀況。