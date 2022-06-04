阿嬤隨便煮「9菜1湯+95顆粽子」　他被嘴一句！網爆共鳴：想阿嬤了

網搜小組／劉維榛報導

有種餓，就是阿嬤怕你餓！一名男網友表示，昨（3）日要去買早餐，結果一走到門口被阿嬤攔截，手上還拿著粽子，原來阿嬤一口氣豪包了95顆。更讓原PO哭笑不得的是，阿嬤中午變出九菜一湯家常菜，正當原PO要拍照留念時，還被阿嬤嘴了一句「隨便煮煮，是在拍什麼？」文章引發眾網友淚崩，「想阿嬤了！」

▲除了煮九菜一湯，阿嬤還包了95顆粽子。（圖／翻攝爆廢公社）



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一名男網友在臉書《爆廢公社》曬出美味佳餚，儘管隔著螢幕也讓人口水直流，原PO笑稱，餐桌上擺著九菜一湯，包括香噴噴控肉、蒜末炒蝦、白斬雞肉、煎魚以及炒青菜等，全都是阿嬤「隨便煮的」！

彷彿過年大魚大肉般，原PO也正準備拍下照片留紀念時，阿嬤還困惑質問「隨便煮煮，是在拍什麼？」一席話讓原PO哭笑不得。

文末，原PO還補充說道，「阿嬤包了95顆粽子，今天我原本要出門吃早餐的，但是剛走到家門口就被阿嬤用粽子攔截了。」

阿嬤用美食寵孫的經歷曝光後，讓4千多名網友爆共鳴直呼，「要好好珍惜阿嬤包的粽子」、「這桌沒有1500難煮成哦，都是好料」、「阿嬤包的粽子最好吃了」、「阿嬤的隨便煮，都是整桌的，有阿嬤真好」、「阿嬤認真煮可以辦好幾桌」、「我阿嬤過世很久了，要珍惜」、「如果阿嬤在的時候我有臉書，應該也是會一直拍照上傳吧，每餐都是十菜一湯一鍋滷肉，好想阿嬤」。

▼網友淚喊，有阿嬤的小孩就是幸福。（圖／翻攝爆廢公社）

