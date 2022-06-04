侯友宜臉書5天沒更新　戴瑋姍批以拖待變：推卸責任真夠冷血

▲新北市議員戴瑋姍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北中和2歲男童成為新冠肺炎兒童重症死亡首例，事件至今仍不斷延燒，恩恩爸爸為拼湊真相，近日奔走新北市府尋求「求救81分鐘錄音檔」，盼能還原延誤就醫的原因，但新北市府拒讓其將音檔帶回家惹議。對此，民進黨籍新北市議員戴瑋姍批評，新北市府推基層擋砲火，怎麼看都在為長官築防火牆，「原來在新北，打119報案前要先確認病患各項生命數值？為了推卸責任，這兩個單位回答都真夠冷血」。

戴瑋姍透過臉書質疑，新北不理恩恩爸的請求，「只為自保？想以拖待變？」，但新北市長侯友宜越是拖延，越顯心虛，新北市府又在帶風向，推基層來擋砲火，聲稱基層「成為整個制度下的犧牲者」，暗示市民不要追蹤本案。

戴瑋姍表示，恩恩爸明明只想拿到資料，還原當天事實，現在連資料都不齊全，更遑論究責？沒有真相，市府就跳到究責，會不會太快了？還是知道問題大條，逃不掉了？怎麼看都在為長官築防火牆，機關橫向聯繫出問題，連內部專線都沒有，代表指揮官調度出問題，也就是侯友宜能力不足。

戴瑋姍指出，消防局曾對她表示，流程必須先確認恩恩後送的醫院，才能出車，這是多麼荒謬。她表示，救護員有醫療專業，救護車上有氧氣罩和急救設備，接到人再聯絡後送醫院，都比在家等待好，昨天，衛生局長官甚至不認為等半小時有什麼問題，消防局長官則堅持，先找衛生局的流程是對的，不過，中央規定危及生命直接送醫，消防局認定沒問題的流程，恐怕是市府內自訂的版本？

戴瑋姍表示，而沒即刻派車的理由是，從與恩恩媽的對話中，無法判斷孩子的脈搏血壓，所以不認為這是很緊急的個案，「我的天，原來在新北，打119報案前要先確認病患各項生命數值？為了推卸責任，這兩個單位回答都真夠冷血；侯市長臉書已經5天沒有更新，壓力只會越來越大，請大家堅持住」。