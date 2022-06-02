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新北已提供81分鐘音檔　他轟民進黨：別再為政治利益消費恩恩爸

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者皮心瑀／新北報導

新北2歲男童恩恩染疫病逝後，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相。民進黨副秘書長林鶴明2日質疑，偌大的新北市政府，竟然四天無法提供資料給民眾，並質疑是否想要拖到端午連假，把整件事情河蟹。對此，新北市政府副發言人張劭斌回擊，並喊話「請不要再消費別人來擷取自己的政治利益。」

2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，希望調閱完整通聯，侯友宜2日上午對此議題再次表示，會盡全力提供相關資料給恩恩的爸爸，一切以家屬的需求為主。

林鶴明發文表示，聽完恩恩爸爸受訪的影片，真的覺得會讓人發怒，「侯友宜市長，根本沒人羞辱你，是你在羞辱恩恩爸爸」，希望不要在議會講一套，對媒體講一套，如果真的有誠意，今天下班前就把資料交給恩恩爸爸，不然就證明只是在拖延扯謊。

不過，新北市副市長劉和然表示，市府2日上午已用雙掛號將資料寄出，而今天恩恩爸前往市府，相關人員還是馬上印了資料給對方，恩恩爸在當下看完資料後提出了一些疑問，同仁了解他的疑問後也馬上為他說明，隨後表示，如果要聽音檔，可以馬上聽取，「不過恩恩父親當下回應他不要聽。」

至於針對林鶴明的批評，新北市政府副發言人張劭斌回應，「很難想像，林副秘書長裝睡裝習慣了？還是不願意知道新北市已經準備好資料的來龍去脈！蔡主席可以這樣縱容下屬惡搞發言嗎？請不要再消費別人來擷取自己的政治利益。」

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