監委14個月未行使彈劾權　藍委批領薪水混日子：在立院早被逼辭職

▲監察院。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院長陳菊日前曾盯上監委審查會出席率偏低，經立院國民黨團調查，資料顯示不只一位監察委員彈劾審查會出席率不佳，直指其中監委田秋堇、高涌誠、張菊芳、葉大華4人是「領錢不開會」的代表，田秋堇更有長達14個月完全沒行使監察權核心之一的彈劾權。對此，國民黨立委李德維4日上午受訪驚呼，「我的媽呀不敢相信」，如果這發生在立法院，該立委一定會被所有人逼著辭去立委職務，顯示監察院內控出了問題，田應自己知所進退。

李德維今天上午受訪說，很難想像監察委員1年又2個月沒有行使相關權利，這是愧對監察委員的職責，畢竟監察委員不管在政治上的地位，或者國家所給予的待遇，其實跟立法委員沒有差太多，很難想像一個立委這麼久不開會、沒有去投票，不知道監察院的內控機制到底出了什麼問題？

李德維表示，監察院長陳菊和監察院秘書長朱富美必須說明，將監察院的內規攤出來，因為相較立法院有公開透明的機制，還有公督盟的監督，監察院並沒有相關機制，此事也顯示監察院出現重大內控瑕疵和問題。

此外，對於田秋堇說明，未出席都有請公假，且因手上的案子較繁重，才較少參加彈劾審查會，李德維直言，這種說法似是而非、完全無法向民眾交代，田秋堇以前是民進黨不分區立委，現在擔任監委連開會都沒到，出席率這麼低，怎麼給提名她的總統蔡英文交代？他直言，「只能說，覺得非常的糟糕」。

李德維說，以前不太常聽說監察委員領錢不開會的事情，「陳菊到底有沒有在管監察院啊？」這種領薪水「混日子」的行為，完全沒辦法面對國人，包括提名的蔡英文、行使人事同意權時「護航」的民進黨立法院黨團都有共同責任，「不覺得對不起台灣人嗎？」

▼國民黨立委李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）