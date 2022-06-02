▲考試院長黃榮村。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會日前三讀通過《公務員服務法》、《公務人員保障法》部分條文修正草案，考試院長黃榮村2日表示，這是歷史上的里程碑，他會要求部會儘速完成後續配套作業，包括擬訂施行日期、掌握相關機關配合制定規範的進度，以及訂定母法授權的相關辦法。

立法院在5月31日三讀通過《公務員服務法》、《公務人員保障法》部分條文修正草案，對於公務員的服勤義務、發表言論、經商投資、兼職限制以及適用對象等規定，全面重新檢討並加以修正，同時修正公務人員加班定義及補償方式等。

考試院2日召開院會，黃榮村在會中表示，這次修法的通過是歷史里程碑，由衷感謝立法院的支持與行政院的協力。有關因應釋字785號的相關條文，他會要求部會儘速完成後續配套工作，包括擬訂施行日期、掌握相關機關配合制定規範的進度，以及訂定母法授權的相關辦法。

黃榮村說，這次修法社會所關注的重點，在於因應釋字785號的《公務員服務法》第12條以及《公務人員保障法》第23條，有關制定公務人員的工時規範及加班補償規範。

黃榮村指出，《公務員服務法》自民國28年制定公布以來，僅有4次小幅修正，是我國在訓政時期制定的法律中，唯一從未全案修正者，導致其中部分的規範與文字，與當前的時空環境相距甚遠。

黃榮村說，這次修法藉由全盤修正，除了因應釋字785號檢討之外，同時就公務員的經商投資、兼職限制、服從義務、發表言論等規定，以及該法的適用對象重行檢討，使相關規範更加符合時代情勢、現代政府的運作所需，是人事法制的重大進展。

黃榮村也說，這次是在法律中制定核心重要事項，再授權相關主管機關就業務特性訂定適用的規定，就維護公務人員的健康權而言，修法的完成只是起點，後續仍有許多工作必須進行，才能積極回應社會的期待。

黃榮村表示，有關《公務員服務法》第12條及《公務人員保障法》第23條，會請銓敘部、保訓會與行政院人事行政總處儘速商議，擬訂適當的生效日期後，報請考試院同意。

另外，因為《公務員服務法》第12條、《公務人員保障法》第23條及《公務員服務法》第13條的施行，需要配合訂定的規範，以其涉及主管機關的作業，請銓敘部、保訓會積極洽商相關機關瞭解其辦理進度。

黃榮村也說，《公務員服務法》還有明定授權，由考試院會同行政院訂定的相關辦法，也會請銓敘部儘速規劃辦理。

黃榮村表示，有關《公務員服務法》與《公務人員保障法》的修正，歷經了考試院跨屆的努力，最後能竟其功，除了由衷感謝立法院的支持與行政院的協力，也感謝考試院各部會團隊群策群力，努力對外溝通協調。