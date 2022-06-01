砸破立院孫中山遺像　國民黨團認錯「該賠就賠」：國父會體諒

▲為杯葛國務機要費除罪化，國民黨水杯攻擊，卻打破國父遺像。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

有關國務機要費除罪化的《會計法》條文修正草案日前再度進入立法院闖關，藍綠爆發激烈衝突，國民黨立委甚至丟出寶特瓶、塑膠杯水，捅破了國父孫中山的遺像，引發爭議。國民黨團總召曾銘宗1日為此致歉，損害公物該賠就賠，但也說，相信國父會體諒他們的初衷。

國民黨立委為了阻擋《會計法》條文修正草案闖關，當天一早便佔據主席台，民進黨立委洪申翰還在混亂中造成手指流血掛彩，而除了肉身攻擊，藍營還砸了寶特瓶、塑膠杯水，不只讓議場成為「水上樂園」，還造成議場上國父孫中山遺像毀損。

針對破壞議場，曾銘宗受訪時說，他代表國民黨團表達遺憾與致歉，「該賠就賠」，相信國父一定會體諒，並強調大家都非常尊重孫中山創建中華民國，國民黨團如今奮鬥的目標，也是國父過去奮鬥的目標，也就是自由與民主，而民進黨則是想下架國父。

不過，《會計法》條文修正草案最終在民進黨團人數優勢下，以57票贊成、32票反對、0票棄權三讀《會計法》條文修正草案，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。