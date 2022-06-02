陳菊率隊巡查空軍長程預警雷達陣地　監委大讚「護國雷達站」

▲監察院外交及國防委員會委員巡察新竹空軍基地。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

為瞭解幻象戰機戰備與後勤維修情形，監察院外交及國防委員會召集人賴鼎銘、監察院長陳菊分別在5月31日、6月1日巡察新竹基地與「護國雷達站」空軍長程預警雷達陣地。賴鼎銘大讚，如果將台積電稱作台灣的「護國神山」，長程預警雷達則可以比擬為「護國雷達站」。

監察院外交及國防委員會2日發布新聞稿說明，賴鼎銘偕同陳菊等20名監委，5月31日在國防部副部長柏鴻輝、空軍副司令孫連勝等人的陪同下，巡察空軍第二戰術戰鬥機聯隊，並且在聽取聯隊任務簡報後，現地視導聯隊後勤維修、警戒機待命和起飛實況，以及幻象戰機飛彈、火炮陳展。

監委在座談會中，關注空軍飛官編現比及幻象戰機升級問題、中共軍機擾台防空應處作為、共軍地空飛彈對台灣的威脅、雲母及魔法飛彈延壽與幻象戰機壽期、幻象戰機妥善率、零組件供應及空軍維修能量等系列問題，以及魔法及雲母飛彈庫存量、幻象戰機妥善率計算及飛行員壓力調適等。

另外，陳菊一行人在6月1日轉往空軍長程預警雷達陣地巡查，除了聽取陣地任務簡報之外，同時現地視導預警雷達的戰備現況、陣地安全防護、電力供應以及官兵日常生活設施等。

監察院指出，監委們在座談會中，詢問增建長程預警雷達、國外設置移動式預警雷達及建構陣地欺敵設施、預警雷達涵蓋面廣應制定偵查策略、預警雷達軍購案後續工合執行，以及俄烏戰爭烏克蘭求助馬斯克星鏈對台灣的啟示等議題。

賴鼎銘表示，中共軍機頻繁擾台，外交及國防委員會近期曾巡察勇鷹高教機、漢翔公司及空軍教準部等單位，監察院對空軍捍衛領空的努力表達敬佩與讚許。

賴鼎銘認為，如果將台積電稱作台灣的「護國神山」，長程預警雷達則可以比擬為「護國雷達站」，陣地處偏遠，官兵卻甘之如飴，監察院對長期守護國家安全的預警雷達站官兵表達嘉勉與肯定。

▼監察院外交及國防委員會委員巡察空軍長程預警雷達陣地。（圖／監察院提供）

