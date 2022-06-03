橋聳雲天綠雕園區蝴蝶季到　「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

▲橋聳雲天綠雕園區「蝶舞奇幻樂園」親子活動，於今天端午節開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於國道6號國姓交流道下的「橋聳雲天綠雕園區」，6月從端午連假起連續3個周末，推出「蝶舞奇幻樂園」親子活動，「媽媽你看！好多漂亮的蝴蝶在那裏飛來飛去，我們一起去追蝴蝶。」此起彼落的稚嫩童語，伴隨處處飛舞的繽紛蝴蝶，讓園區內洋溢假日歡樂的氣氛。

南投縣長林明溱今天主持開幕儀式，立委馬文君、交通部高速公路中區養護工程分局副分局長蘇英豪、縣議員林芳伃、陳宜君，葉仁創、副縣長陳正昇、國姓鄉長丘埔生、縣農會總幹事曾明瑞、國姓鄉農會理事長湖水發都到場參與，現場也吸引許多親子前來遊賞，並報名參加親子活動。

縣府農業處指出，為喚起民眾對在地生態的關注，占地約10公頃的園區內種植大量誘蝶植物，每年3至9月皆能看到蝶舞身影，又以5至8月為最大量，為配合蝴蝶季而特別規劃「蝶舞奇幻樂園」親子活動：設有夢幻的蝴蝶隧道、巨型蝴蝶翅膀拍照裝置、蝴蝶鞦韆等藝術裝置，還有小朋友最喜歡的氣墊樂園、親子DIY體驗、免費戶外遊具租借，園區內大草皮亦規劃有野餐區，可一邊欣賞舞台表演、一邊享用美味食品。

林明溱說，縣府自籌3千多萬經費，於3年前開始將獲選「公路八景之首」的橋聳雲天打造成「橋聳雲天綠雕園區」，目前園區建設已具規模、生態盎然，搭配雄偉的橋聳雲天美景，已成為民眾遊憩打卡和拍照的熱點；目前也向高公局持續爭取於園區開設小農市集，協助農民推廣行銷、讓在地小農也能分享觀光紅利。

縣府指出，本次活動自6月3日至19日連續3個周末辦理，園內各處還設有蝴蝶生態集章站，於端午連假期間只要完成6個集章，即可獲得限量的100元園遊券，可直接於小農市集兌換使用，發揮創意拍下與蝴蝶藝術裝置的合照，上

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