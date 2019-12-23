國道6號又有人墜橋！女翻越「橋聳雲天」護欄　60米高空摔落亡

▲國道六號「橋聳雲天」國姓交流道22日晚間發生女子墜橋身亡意外。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣國姓鄉國道6號國姓交流道，22日晚間發生一起女子墜橋身亡意外。陳姓女子的丈夫因妻子遲未返家，使用車輛GPS定位後發現她竟停留在國道6號上原地不動，擔心出意外趕緊報警；警消獲報趕赴現場，發現陳女的轎車雖仍停在國道上，但人卻不見，懷疑她翻越國道護欄，於橋下搜索到陳女時已明顯死亡，墜橋原因由檢警進一步釐清調查。

據悉，陳姓女子（36歲）近日身體欠佳、情緒低落，其家人都在注意她的狀況，昨日晚間因陳女開車外出遲未返家，丈夫透過車輛GPS定位系統找尋後，發現車輛竟停在國道6號東行線國姓交流道上一動也不動，相當怪異，擔心妻子安危，遂向警方求助。

▲國道6號國姓交流道高架橋有「橋聳雲天」之稱。

警消晚間8時許獲報後，派員到現場搜尋，於國道上發現陳女的車輛，但人不在車內，便至「橋聳雲天」景觀橋下尋找。約20多分鐘後找到陳女，不過已無生命跡象，身體僵硬略呈屍斑、明顯死亡多時，家屬獲悉後傷心不已。

國道6號平均墩柱高度逾50公尺，其中有「橋聳雲天」之稱的國姓交流道高架橋更超過60公尺，相當於23層樓高，壯闊美麗，吸引許多攝影愛好者前往取材，但近來卻頻發生意外事故。國道6號東行線國姓北山路段，於8月間曾發生過男子墜橋死亡案件；相隔4個多月，又再發生女子墜橋身亡，至於是否為輕生？墜橋原因及經過仍待檢警調查釐清。

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