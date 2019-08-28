力拱公路八景之冠「橋聳雲天」　林明溱規劃綠雕園區

▲南投縣長林明溱（左2）、立委馬文君（中）實勘「橋聳雲天綠雕園區」。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

為打造全台公路八景之冠國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成為「橋聳雲天綠雕園區」，28日縣長林明溱實勘，要求強化增設休息據點、營造四季楓紅、落羽松及水環境等特色的規劃細節，務求將這處南投縣觀光新亮點妝點出「非遊不可」的吸引力！

林明溱指出，縣府克服萬難籌措2600餘萬元，全力投入橋聳雲天綠雕園區的基礎工程及綠、花雕美化營造工程，經委託初步規劃，將打造擁有大型停車場、花海步道、大型福龜、石虎、台灣黑熊造型綠雕及蝶舞花毯等特色，並以近一公里長的遊憩步道串連生態池、咖啡廣場、特色農產展售區，還將選設吸引遊客必到的「橋聳雲天」攬勝專用打卡拍照區。

包括立委馬文君、縣議員林芳伃、縣政顧問邱美玲、胡水發及國姓在地村長邱昌賢都隨行勘查並提出多項建議。

馬文君說，高公局雖同意縣府租用園區土地，但每年縣府需支付60多萬元租金，而高公局卻可省下每年200多萬元養護費用，未來園區由縣府養護維持經費開銷可觀，她將力爭交通部觀光局、高公局寬列補助經費，協助縣府打造「橋聳雲天綠雕園區」成為全台最亮眼的公路觀光勝景。

林芳伃、邱美玲、邱昌賢也建議，停車場目前僅規劃60個車位太少，應擴大停車場規模，而花草植栽管理維護成本很大，縣府務必做好植栽種類選擇，農特產展售區也希望能與觀景步道無縫接軌，真正發揮功能。

林明溱總結，橋聳雲天綠雕園區將是縣府繼成功舉辦燈會、南投世界茶業博覽會等觀光盛會之後，擴大籌辦世界性花卉博覽會成為南投縣全新年度大型活動的最佳場地，縣府一定全力以赴，不讓南投鄉親失望，更要讓全國以及國際觀光客都為之驚豔。

▲「橋聳雲天綠雕園區」已能見蝶舞翩翩，令人驚豔。