南投國6橋聳雲天綠雕公園初步成型　最快年底前完成

▲國道6號國姓交流道橋聳雲天綠雕園區初步成型，最快年底前完成。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣國道6號國姓交流道橋聳雲天綠雕園區，經過縣府與設計單位多次溝通終於成型，22日該設計公司在縣務會議中報告綠雕、花雕及環境綠美化設計規劃，縣長林明溱說，目標希望在年底前完成綠雕公園，讓國姓鄉成為國內旅遊的新亮點。

綠雕公園以優質觀光環境、展現在地特色、綜合地方產業為設計理念，在兼具安全、堅固、實用、休憩、美觀、生態等原則下進行規劃，預計經費約2668萬元，入口廣場將以糯米橋作為意象，除了黑熊、福龜、石虎等大型綠雕，還規劃有繡球花、草花、鳶尾花等花毯區及桐花造型圖騰，並設有農特產展售區。

▲▼橋聳雲天綠雕園區完成示意圖。

縣府各級主管聽取簡報後，也分別提出不同的見解與看法，包括涼亭增設、落羽松種植、增加12生肖綠雕、柱子旁綠美化及親水區的設置等，設計公司將針對局處長的建議進行修正，將綠雕公園規劃得更為完善、親民。

林明溱表示，橋聳雲天綠雕公園分為兩個階段，第一階段硬體設施建設目前進入發包階段，綠雕部分已由設計公司大致規劃完成，設計公司在縣務會議中進行簡報說明，讓各局處長了解規劃狀況，希望透過大家集思廣益，將公園做得盡善盡美，讓民眾更加滿意。

▲南投縣長林明溱盼橋聳雲天綠雕園區讓國姓成為國內旅遊的新亮點。

秘書長洪瑞智說，設計公司目前已完成規劃花海、綠雕、休憩空間、兒童遊戲區等，縣府經費也已準備到位，將請設計公司盡快完成，讓國姓鄉有新的景觀亮點，屆時歡迎全國民眾到國姓欣賞南投的綠雕與花海。