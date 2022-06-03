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空品維護改善執行績效獲特優　雲林縣府打造優質生活環境

▲雲林縣連兩年榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比特優。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣連兩年榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比特優。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣109與110年度連續榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比「特優」，110年度主要以離島工業區污染管制、濁水溪揚塵治理及劃設校園空氣品質維護區等特色獲得中央肯定，副縣長謝淑亞帶與環保局長張喬維分享空氣品質維護工作成果，也感謝各單位對於空氣污染管制工作配合及努力。

▲雲林縣連兩年榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比特優。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四河川局長李友平與副縣長謝淑亞分享空氣品質維護工作成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣為改善空氣污染，積極推動各項管制措施及跨單位合作，結合「2030願景工業發展軸政策」推動能源轉型，由環保局、建設處及經濟部工業局與轄內各工業區服務中心共同合作，推動鍋爐使用低污染燃料，促使燃氣鍋爐比例由44%提升至91%，已大幅減少空氣污染物排放。

更與經濟部工業局雲林離島式基礎工業區服務中心合作，推動離島工業區污染改善，輔導製程設備升級；同時，環保局與台塑企業透過環境友善協談會議，精進污染減量措施，如增設濕式靜電集塵器(WESP)及尾氣加熱設備(MGGH)等，另環保局訂定各項加嚴管制標準精進管制，如電力設施空氣污染物排放標準及設備元件揮發性有機物管制及排放標準加嚴。

▲雲林縣連兩年榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比特優。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全國首創以敏感族群考量，劃設雲林縣斗六市公誠國民小學為校園空氣品質維護區及實施移動污染源管制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

濁水溪揚塵治理部分，由第四河川局、中區水資源局、林務局、彰化縣與雲林縣府合作，透過水覆蓋、綠覆蓋、舖設文蛤殼等改善揚塵，同時，水保局針對上游崩塌地源頭治理及復育等工作；另感謝台塑企業贊助濁水溪出海口裸露沙丘上22口井用電經費，並於事件日協助灑水抑制粒狀污染物；共同合作與努力使河川揚塵事件日減少89.8%；濁水溪裸露地面積減少45.7%，且生態復育提供鳥類良好的棲息環境，於出海口已發現超過200種鳥類現蹤。

推動全民綠生活方面，雲林縣以「低碳生活」、「低碳觀光」及「低碳教育」等三大面向規劃，導入智慧電動機車共享及通過共享運具管理自治條例；同時，全國首創以敏感族群考量，劃設雲林縣斗六市公誠國民小學為校園空氣品質維護區及實施移動污染源管制措施之縣市。

▲雲林縣連兩年榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比特優。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全國首創以敏感族群考量，劃設雲林縣斗六市公誠國民小學為校園空氣品質維護區及實施移動污染源管制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，台塑企業除協助濁水溪揚塵改善外，配合能源轉型措施，煤轉氣及廠內燃油改為燃氣鍋爐，並於製程產生CO2提升回收再利用技術，持續發展碳捕捉封存技術(CCS)，以及提升製程智能化(AI)應用於節能減排改善，朝向碳中和目標邁進，善盡企業之責，特頒發永續環境貢獻獎。

經濟部水利署第四河川局局長李友平指出，透過濁水溪揚塵治理，現在鄉親不用擔心吃飯拌沙，可以在外辦桌，甚至晒烏魚子，四河局有這機會能夠為鄉親，跟著地方、縣府一起打拼，我們絕對會繼續做好濁水溪揚塵治理工作。

▲雲林縣連兩年榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比特優。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣「共享環保佳績雲林拚第一」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維指出，張縣長上任以來，非常重視雲林縣空氣品質改善，在各方努力之下，雲林縣空氣品質從106年度 PM2.5 1-4 月平均值為34.3μg/m3，111 年度為 20.3μg/m3，平均值濃度全國排名第7名，改善率達 40%；斗六測站 106 年 PM2.5 1-4 月平均值為 37.0μg/m，111 年 26.2μg/m3，改善率 29%；濁水溪揚塵事件日 106 年 59 天，109 年 9 天，110 年 6 天，改善 89.8%。

▲雲林縣連兩年榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比特優。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣「共享環保佳績雲林拚第一」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣府表示，將持續滾動式檢討各項管制措施，改善空氣品質並精進各項空氣污染管制策略，廣納各界及專家學者建議與意見，盼從中央到地方、企業及跨單位齊心共同維護雲林空氣品質。

►聽Podcast #我在案發現場

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空氣品質雲林空污濁水溪揚塵

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