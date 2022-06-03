陳時中認：實際確診數多3倍　全台恐690萬染疫！台大醫曝黑數現實

▲陳時中提到，全國疫情已進入高原期，染疫率約8%，推估染疫率逾10%，疫情才可能脫離高原。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中昨（2）日表示，我們現在看的都是確診率，但染疫率還要涵蓋沒被驗出或無症狀的情況，也就是包含「黑數」，比例約為1：2或1：3。也就是說，目前全台可能已有460萬至690萬人染疫。

陳時中提到，以專家的看法而言，若確診率達到10%以上，基本上染疫率也會有2至3成，目前以其它與我們相似的國家疫情走向來推估，超過10%就會是平穩的狀態，但超過11或12%大概就會往下走了。他也坦言，越高感染率，自然防護網就相對的越強，但不是10幾%就代表安全，只是傳播速度會相對變慢，案例就會往下降。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

根據《中時新聞網》報導，由上述比例推算全台實際染疫人口，可能已達到460萬至690萬人。台大兒童醫院院長黃立民指出，身邊有一堆人感染，很多民眾不想被隔離，在沒有保險的情況下又無法工作，就不想被通報，所以「染疫率」的數字比較貼近事實。

黃立民也說，黑數越少才能控制好疫情，否則若黑數個案進入醫院、長照機構、安養院等高風險區域，或是再傳染給家中長輩、嬰幼兒，恐怕造成很大的死亡災難。