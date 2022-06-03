疫情再10天翻轉「緩降到7月底」　公衛專家：估全台將有900萬人染疫

▲快篩陽性經醫師診斷視同確診後，松機篩檢站轉型為領藥看診處。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

國內疫情處於高原期，全台確診率已達9%。公衛專家表示，雙北疫情已在5/20後趨緩，全台疫情約會在端午節後達到「高峰往下」，若這段時間無新變異株入侵，疫情約會在7月底回到單日千例以下，總確診率約為15~20%。而依照全球數據推估，感染率約為確診率1.5至2倍，疫情若順利在7月底趨緩，最多會有40%、900萬國人感染過Omicorn病毒。

今年本土疫情在已逾200萬人感染，指揮中心6月公布最新確診率，依照通報病例數計算，3/1至5/31全台確診率已有9%，六都中以新北市15.2%最高、桃園市12.5%次之，台北市也有10.6%。指揮官陳時中昨在記者會說明，近期疫情北部差不多往下走、南部稍微往上，全國則持續在高原上，「估計10天後就會很清楚」。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

對此，新光醫院副院長洪子仁受訪時表示，確診率與感染率最大的差異在於是否加上坊間稱「黑數」的未報告病例數，從全世界來看，未報告病例數通常為確診數的1.5~2倍。因此，若以全台確診率約10%推估，現在感染率就是15%~20%，而若以此波疫情走向推估，屆時確診率約為15~20%，代表疫情過去時，感染率最高將落在40%。

被問及如何推算確診率高點？洪子仁表示，若以六都來看，雙北都在5/20以後達到7日確診平均點下彎，也就是所謂的轉折點，當時的確診率都落在10~12%，目前病例通報數仍高的高雄市與台中市，確診率約落在6.5~6.6%左右，以現行疫情推估，也會在6/10達到轉折點，「與部長說的10天時間差不多」。

洪子仁補充，雖然6/10疫情將呈現高原往下，但仍有5~8%病例會在下坡過程中慢慢累積，加上轉折點的10~12%確診率，屆時總確診率約落在15~20%，再乘以1.5~2就為通報確診病例與未通報感染者的總和，如此一來總感染率最高則落在30~40%，屆時全台病例數有機會回到每日千例以下。

▲中正紀念堂車來速PCR篩檢站，現已轉為領藥開藥站點。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心5月底宣布6月有望邊境解封，6/1已先鬆綁入境採檢政策，僅需唾液快篩陰性就能入境，免去PCR報告等待時間，而相關檢疫措施也有望陸續鬆綁。被問及邊境檢疫鬆綁後，是否可能會讓原本推估的高原期模型出現變數？或者造成新一波疫情高峰？洪子仁直言，「邊境解封不一定會造成下一波疫情高峰。」

他解釋，BA.4、BA.5目前尚無完整報告，加上目前全台有65%打過3劑疫苗，自染感染率也有15%，這也讓病毒出現「撞牆期」，意指在社區傳播難度越來越高，「流行曲線下降，像第一波疫情一樣造成大規模感染困難度就提高了。」

不過，洪子仁也表示，若要減緩新變異株傷害，邊境檢疫需要「慢慢鬆」，先從現行的7+7放寬到3+4，在新制上路期間觀察對社區影響，若評估無礙，2~4週再放寬到0+7，比一次鬆綁更為妥當。